متخصصون يناقشون ماهية الشكل المستقبلي للتاريخ

إبراهيم الملا (الشارقة)



يبدو أن الوسائل التقليدية لحفظ وصون الذاكرة والأحداث التاريخية، أصبحت وسائل قاصرة ومُهَدّدة بالكشف عن تَحيُّزها وعدم مصداقيتها أو وجود ثغرات كبيرة بها، خصوصاً إذا ظلت هذه الوسائل مستندة على المعلومات الحاسمة والقطعية، غير القابلة للنقد والمراجعة والمقارنة، كما أن الأرشيف التاريخي يمكن أن يتلف ويتلاشى مع مرور الزمن، حتى لو تم حفظه في السجلّات الرقمية، فالقرصنة والاختراقات الإلكترونية لا يمكن التنبؤ بهجماتها ونتائجها الكارثية.

هذه المخاوف والتصورات المستقبلية حول مصير كتابة التاريخ، كانت محوراً للنقاش في الندوة التي نظمها معرض الشارقة الدولي للكتاب مساء أمس الأول، ضمن فعالياته الثقافية وبرامجه الحوارية التي شارك فيها الأكاديمي الإيطالي، المتخصص في علم الآثار المصرية الدكتور كريستيان غريكو، والباحثة والأديبة شيخة الجابري من الإمارات، وأدارت الندوة الكاتبة إيمان اليوسف. وأشار غريكو إلى أن التاريخ عرضة لقراءات متعددة، ووجهات نظر متباينة، مضيفاً أن الآثار المحفوظة في المتاحف لا يمكن النظر إليها من زاوية سياحية واستثمارية واقتصادية فقط، بل الهدف الأسمى من إنشاء هذه المتاحف هو بناء ذاكرة تراكمية تستفيد منها الأجيال القادمة، وتحقق من خلالها هويتها وخصوصيتها التاريخية.

التوثيق المحايد

وقال غريكو، إن حاضرنا اليوم سيكون تاريخا في المستقبل، ولذلك علينا أن ندرك أهمية التوثيق الصادق والمحايد للأحداث، وضرب مثالاً بفترة جائحة كورونا وضرورة توثيق مجرياتها وأسبابها ومآلاتها، حتى يمكن لأبناء المستقبل تجنّب مخاطرها الصحية ولاجتماعية والاقتصادية، ومعرفة الطريقة المثلى للتعامل مع حدث كارثي شبيه بها.

وأشار غريكو إلى نقطة مهمة تتعلق بمصير المتاحف في المستقبل، قائلاً إنها يجب أن تستند على ثلاث ركائز أساسية حتى لا تنقرض، وهذه الركائز هي: الجانب الملموس، والجانب الرقمي، و«الميتافيرس»، والمقصود بالميتافيرس هو الوصول لبرمجيات عرض تضمن الربط بين الأزمنة المجهولة واللقى المفقودة وتحقيق التناغم المشهدي بين مقتنيات المتاحف المختلفة حول العالم والتي تعود لذات الفترة وذات الظروف، وبالتالي يمكننا رؤية المشهد الكامل أو التكاملي لأحد المجتمعات القديمة من خلال عرض افتراضي يضمن حيازة كل المعلومات، وبالتالي الوصول للحقيقة التاريخية دون نقائص أو ثغرات.

وبدورها، قالت الأديبة والباحثة شيخة الجابري إن كتابة التاريخ مهمة خطيرة، وتحتاج للخروج من ضيق الانتماء الشعوبي أو العقائدي إلى أفق إنساني أكثر رحابة وتسامحاً ومصداقية، مضيفة أن التاريخ هو مفتاح التعامل مع الحاضر، والولوج إلى المستقبل، مستشهدة بمقولة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، عندما أشار إلى أن من لا ماضي له، لا حاضر ولا مستقبل له.

زاوية نقدية

نوّهت شيخة الجابري، إلى أن المستشرقين كتبوا عن المنطقة العربية من منظورهم الخاص، وبالتالي فإن وثائقهم التاريخية تظل مرهونة لهواهم السياسي ولإملاءات الحكومات التي تكفلت برحلاتهم، ومن هنا يجب النظر لهذه الرحلات والدراسات من زاوية نقدية، وعلى الكتاب والمؤرخين العرب العودة إلى ذات الماضي الذي تناوله المستشرقون لتحليله وكشف نواقصه وعيوبه وتحيّزاته.

وطالبت الجابري بضرورة تعريف الأجيال الحالية والمستقبلية في الإمارات والوطن العربي بالتحولات التاريخية القديمة، حتى يستفيدوا من إيجابياتها، ويتجنّبوا سلبياتها، وقالت: «نحن في الإمارات قادرون على مواجهة تحديات الرقمنة أو عصر الديجيتال للحفاظ على منجزاتنا التاريخية ونشرها والتعريف بها في المتاحف التخصصية، ونحن أبناء ذاكرة ثرية وانفتاح إنساني وأصحاب طموح كبير أوصلنا لاكتشاف الفضاء، ويمكننا أيضا تحويل التاريخ إلى بوابة ذهبية نعانق من خلالها المستقبل».