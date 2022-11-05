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ثقافة

مخطوطات عربية وإسلامية نادرة في «الشارقة للكتاب»

جانب من المخطوطات (من المصدر)
6 نوفمبر 2022 03:02

محمد عبدالسميع (الشارقة)

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يشتمل معرض الشارقة الدولي للكتاب على عدد من المخطوطات والكتب القيّمة التي تعود إلى أزمان قديمة، وتؤشّر على حركة ثقافية مهمّة في عصور التنوير العربي الإسلامي في أوروبا.
وتعود أعمار هذه المعروضات والمقتنيات إلى مئات السنين، ومن بينها نسخة من القرآن الكريم تعود إلى القرن الخامس عشر الميلادي كتبت بخطّ النسخ، وكذلك نسخة أخرى كتبت ما بين القرنين الخامس عشر والسادس عشر، بإطار أزرق وصفحات ملوّنة.
وتُعرض أيضاً مخطوطة «روضة الألباب وتحفة الأحباب ونخبة الأحساب لمعرفة الأنساب لابن المؤيّد» 1675 ميلادي، 1086 هجرية، وتتضمّن شجرة نسب الرسول صلى الله عليه وسلم، إضافةً إلى نصوص متنوعة لعدد من المؤلفين، مثل «اللباب في معرفة الأنساب» لأبي الحسن أحمد بن محمد بن إبراهيم الأشعري، و«روضة الألباب وتحفة الأحباب»، و«تذكرة الألباب والجامع للعجب العجاب»، و«القانون والطب».
ومما يشتمل عليه المعرض أيضاً مخطوطات كتب قيّمة لقرون قديمة، مثل كتاب «طبيعة الزهور وزراعتها»، وهو الجزء الثالث للمؤلف فيليبو أرينا، بواقع ستٍّ وخمسين صفحة منقوشة، تستعرض زهور صقلية، بتوقيع يثبت ملكية الأمير كليمنت سبادافيرالي له في إحدى الفترات، كما نشاهد في المعرض مجموعة واسعة من الشؤون والقضايا العربية المنشورة عام 1790م.

معرض الشارقة الدولي للكتاب
الشارقة
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