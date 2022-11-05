برنامج ثري لـ«كتّاب وأدباء الإمارات» في معرض الشارقة للكتاب

سعد عبد الراضي (الشارقة)

يشارك اتحاد كتاب وأدباء الإمارات في معرض الشارقة الدولي للكتاب، بمجموعة من الفعاليات المميزة التي تغطي كل جوانب الإبداع الأدبي، بالإضافة إلى عدد من الأمسيات الشعرية وحفلات التوقيع، حيث اختار الاتحاد عناوين 9 جلسات وندوات وأمسيات رئيسة بعناية ملحوظة، لتذيب الفواصل بين جيل الرواد وبين الشباب من ناحية، وتمنح الفرصة للمبدعين والمبدعات في جميع الأجناس الأدبية من ناحية أخرى، والأهم أنها تجيب على كل التساؤلات التي يمكن أن تدور في خلد المبدع والمحب للأدب والثقافة بصفة عامة، كما يضم البرنامج أيضاً عدداً من توقيعات الكتب التي أصدرها «اتحاد الكتاب» مؤخراً.

في تصريح خاص لـ«الاتحاد»، يقول سلطان العميمي رئيس مجلس إدارة اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات: تأتي مشاركة كتاب الإمارات بهذا البرنامج المتنوع في عناوينه ومضامينه، ليكون بحجم الثراء الذي يقدمه معرض الشارقة الدولي للكتاب للعالم كل عام، مثمناً في الوقت نفسه الدعم المستمر الذي تقدمه هيئة الشارقة للكتاب لاتحاد الكتاب طوال أيام المعرض من خلال البرنامج الثقافي المشترك بينهما، مضيفاً أن مجلس إدارة الاتحاد يضع نصب عينيه مجموعة من المعايير الثابتة في جميع الخطط لبرامج الفعاليات التي يقدمها، سواء في مقراته الأربعة أو في معارض الكتب ومشاركاته الأخرى في المحافل المحلية والعربية والدولية، ومن بين تلك المعايير أن تؤطر البرامج وتحفز كل ما من شأنه الاحتفاء بالكُتاب المبدعين من الكبار، بجانب تعزيز مشاركة المواهب والقدرات الشابة. كما يسعى الاتحاد دائماً إلى أن تكون البرامج مشتملة على جميع الأجناس والقوالب الأدبية والفنية، بالإضافة إلى تخصيص مساحة لتوقيع الكُتّاب على إصداراتهم الجديدة التي أصدرها لهم الاتحاد.