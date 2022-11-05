الأحد 6 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
ثقافة

«كم تشبهني».. جلسة قرائية للأطفال في الشارقة للكتاب

أثناء الجلسة القرائية (من المصدر)
6 نوفمبر 2022 03:02

الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«الثقة» و«المطار» يفوزان في «مؤسسات الشارقة»
سلطان بن أحمد القاسمي يتفقد جاهزية القمر الاصطناعي"الشارقة سات -1"

أثرت الكاتبة اللبنانية سارة عبدالله تجربة الأطفال خلال الجلسة القرائية التي استضافها جناح «مجموعة كلمات» في فعاليات اليوم الثاني من الدورة الـ41 من «معرض الشارقة الدولي للكتاب»، من خلال قراءة كتابها «كم تشبهني».
«أفتح عينيّ في سريري الدافئ، من شباكي، أرى الشمس تضحك لي…»، وتنساب كلمات كتاب «كم تشبهني» إلى مسامع الأطفال، وتتسلل إلى قلوبهم، راسمة البسمة على وجوههم، والنور في عيونهم اللامعة دهشة وترقّباً لمعرفة نهاية الحكاية، بكل ما في قلوبهم من فضول.
يُطلق الأداء الصوتي الدافئ للكاتبة اللبنانية سارة عبدالله، والفنون البصرية التي جسدتها الرسوم الإبداعية للرسامة ناديا روميرو العنان لمخيلة الأطفال، ويتفاعلون مع كل صفحاته، ورسوماته، وأفكاره، وكلماته. يبتسم الأطفال عند تشبيه الشعَر المجعّد بالمعكرونة، وتلمع عيونهم عند ذكر البالونات الملونة قرب البحيرة، وتثور شهيتهم عند التحدث عن البوظة، مع تحيرهم من تشابه الأشياء واختلافها، فمهما اختلف لون بشرتنا وشعرنا، وطولنا «كم يشبه بعضنا بعضاً، بيتنا واحد، وأرضنا واحدة». وفور الانتهاء من قراءة كتابها خلال الجلسة القرائية عززت الكاتبة سارة عبدالله تجربة الأطفال المشاركين من خلال لعبة تفاعلية ممتعة، لترسيخ فكرة تشابه بعضنا مع بعض رغم اختلافنا.

معرض الشارقة الدولي للكتاب
الشارقة
آخر الأخبار
«سياحة-أبوظبي» تستعرض حملة «حياكم في أبوظبي» في لندن
الاقتصادي
«سياحة-أبوظبي» تستعرض حملة «حياكم في أبوظبي» في لندن
اليوم 15:08
عبد الله بن طوق
الاقتصادي
«الاقتصاد» تعتمد برنامج الزمالة المهنية لجمعية المحاسبين والمدققين
اليوم 15:06
«الأوراق المالية» تشارك في مؤتمر منظمة «أيوسكو» بمراكش
الاقتصادي
«الأوراق المالية» تشارك في مؤتمر منظمة «أيوسكو» بمراكش
اليوم 15:06
«ع ج نبار» يخطف الأضواء في «الشارقة للجواد العربي»
الرياضي
«ع ج نبار» يخطف الأضواء في «الشارقة للجواد العربي»
اليوم 15:00
عامر هداف «النمور» بـ«القوة الرابعة»
الرياضي
عامر هداف «النمور» بـ«القوة الرابعة»
اليوم 15:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©