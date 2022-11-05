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ثقافة

فيكي راتناني يرسم أطباقاً بنكهات هندية

خلال العرض (من المصدر)
6 نوفمبر 2022 03:02

 الشارقة (الاتحاد) 

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يخوض عشّاق الطعام مغامرات مطبخيّة ممتعة مع مجموعة من أشهر الطهاة وخبراء التغذية، الذين يستعرضون مهاراتهم في الطهي بدءاً من الأطباق المبتكرة والتقنيات الحديثة، ووصولاً إلى الأطباق التقليدية السهلة وسريعة التحضير، في إطار برنامج ركن الطهي الذي ينظمه «معرض الشارقة الدولي للكتاب» في دورته الـ41، المقامة في مركز إكسبو الشارقة.
في حدث تفاعلي جذب الجمهور بحس فكاهته، حضّر الطاهي الهندي الشهير والمؤلف والمقدم التلفزيوني فيكي راتناني الحائز على جائزة «أفضل طاهٍ هندي» لعام 2015، ثلاث وصفات سريعة من كتابه الأخير بعنوان «Urban Desi: Non-Vegetarian»، الذي يلبي احتياجات الأشخاص ممن يعانون من نمط الحياة السريع، فصنع خلال ساعة واحدة أطباقاً مزجت بين الحضارتين الهندية والعربية، وهي طبق اللحم والتمر، وبولاو الجمبري الماهاراشتري، وكباب الدجاج الهندي، فملأ مركز إكسبو بروائح الطعام اللذيذة.
واكتسب الطّاهي المعروف مهاراته في الطهي على متن السفن السياحية خلال سفره حول العالم، وقدّم على مدار مسيرته المهنية خدماته وأطباقه المبتكرة لنخبة من قادة العالم ومشاهيره مثل الملكة إليزابيث الثانية ونيلسون مانديلا ورود ستيوارت، وألّف كتابين في مجال الطبخ، كما يقدم برنامجين تلفزيونيين.

معرض الشارقة الدولي للكتاب
الشارقة
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