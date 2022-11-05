ناقشتها محاضرة لـ«الاجتماعيين» بالشارقة.. الصحة النفسية للأسرة السعيدة

سعد عبد الراضي (الشارقة)

شهد رابع أيام معرض الشارقة الدولي للكتاب محاضرة تفاعلية حملت عنوان: الصحة النفسية للأسرة السعيدة، قدمت فيها الدكتورة وفاء مصطفى وصفة تواصلية نفسية، فنّدت خلالها بعض الممارسات التربوية الخاطئة، وقالت خلال الجلسة التي أدارها الدكتور يوسف محمد شراب: إن الصحة النفسية مهمة جداً في حياتنا، وخاصة الحياة الأسرية؛ لأنها لا تقتصر على الحيز المكاني للأسرة، ولكنها تنعكس على المجتمع ككل. وأشارت إلى أن من بين ما يعزز الصحة النفسية الحب، والتفاعل مع بعضنا البعض ومع الحياة، والمعاملة الحسنة.

وأكدت د. وفاء مصطفى أننا يجب أن نقرب أولادنا منا، حتى لا ينخرطوا في أشكال اجتماعية بعيدة كل البعد عن منظومة القيم الإنسانية الطبيعية. وأشارت إلى أن دور الأب والأم عظيم ويؤثر في الأطفال سلباً وإيجاباً، وأن الحرمان من الحب عند الأطفال، يجعلهم عرضة للميل إلى من يمنحهم هذا الحب، حتى لو جرفهم هذا الاحتياج إلى منعطفات سلوكية سلبية.

ولفتت إلى أن تعزيز الصحة النفسية يحتاج إلى تقليل الانفعالات وحل المشكلات، والعمل والإنجاز ومداومة التعلم ومواجهة الضغوط، والمساهمة في المجتمع بحيث ينشأ الأطفال على الاستقرار والأمن والأمان والانتماء للأسرة والمجتمع، وأكدت أن عدم احترام الأب للأم والعكس يؤثر بالسلب على الأبناء ويتسبب في التفكك الأسري. كما أكدت، خلال المحاضرة، أهمية الصحة النفسية، مشيرة إلى أن وجودها الإيجابي يأتي من توفير جو أسري، يرتكز على المودة والرحمة والحب والاحتواء والتشاور والنصح، كما أن الجانب الإيجابي في الصحة النفسية يأتي من توفير بيئة مبنية على التفاهم والحوار والاهتمام والاحترام والرعاية والثقة، وحماية المجتمع والأفراد من الوقوع في الجريمة والانحرافات. إلى ذلك، قال الدكتور جمال عبيد البح رئيس مجلس إدارة جمعية الاجتماعيين بالشارقة، لـ«الاتحاد»، عقب محاضرة الصحة النفسية للأسرة السعيدة التي نظمتها الجمعية ضمن برنامجها الثقافي في معرض الشارقة الدولي للكتاب: يشمل البرنامج مجموعة متميزة من المحاضرات والندوات، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والمختصين، وتحمل هذه الفعاليات عناوين ومضامين تهم الأسرة وتغطي الجوانب الاجتماعية والنفسية. وأكد أن الجمعية تقدم في المعرض 11 فعالية لإيصال رسالة اجتماعية ضرورية لكافة أفراد المجتمع، مثمناً الإقبال الكبير من رواد وجمهور معرض الشارقة الدولي للكتاب في نسخته الـ 41 على حضور الفعاليات.