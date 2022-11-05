«دار روايات» تطرح بـ«العربية» آخر إصدارات كريس غاردنر

الشارقة (الاتحاد)

ضمن الإصدارات الجديدة في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2022، طرحت دار روايات، التابعة لمجموعة «كلمات» - الإمارات، آخر مؤلفات رجل الأعمال الأميركي والمتحدث الملهم كريس غاردنر، وهو بعنوان «رخصة للحلم»، الذي يمزج فيه غاردنر أفكاره في التنمية البشرية مع محطات من سيرته الذاتية، عبر حوارات مرحة أجراها الكاتب مع حفيدته في مدينة شيكاغو، يواصل عبرها أسلوبه الداعي لتحقيق الأحلام، الذي ميز كتابه الأكثر مبيعاً «السعي وراء السعادة».

واستضافت «روايات» في حفل توقيع خاص، الكاتب والمترجم السعودي فهد الطاسان، الذي نقل كتاب «رخصة للحلم» إلى اللغة العربية، وهو الكتاب الثالث الذي تصدره الدار له، بعد ترجمته لكتاب «تدوينات عن الحزن» للكاتبة النيجيرية شيماماندا نغوزي أديشي، بالإضافة إلى كتابه الأول «قد لا تبدو غريباً بعد هذا»، الصادر مطلع هذا العام، متضمناً مجموعة من الرسائل، تناقش بحساسية مواضيع العزلة، والأدب، والعائلة.