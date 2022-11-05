«مختبر العلوم» علم بروح الفن

الشارقة (الاتحاد)

تستهدف فعاليات وأنشطة معرض الشارقة الدولي للكتاب جميع الفئات العمرية، وتقدم ورشاً متخصصة للكبار والصغار، ومن ذلك ورشة «مختبر العلوم»، التي تم تنظيمها خلال المعرض واستهدفت الأطفال من سن 6 إلى 8 سنوات.

وتوزع الأطفال داخل الورشة على طاولات وأمامهم نماذج جصية على شكل براكين لتلوينها، ما يسمح لهم بمعرفة ألوان الصخور والنار وباطن الأرض، ويعلمهم المصطلحات الجيولوجية عن البراكين، وفورانها، وعن باطن الأرض، وما تحتويه من معادن وتكوينات.

وأوضح مقدم الورشة أن الغرض منها تثقيفي وترفيهي، حيث يدمجون بين العلم والفن، وتعريف الأطفال على البراكين وتقريب العلوم منهم، إضافة إلى توجيههم بخصوص طرق التلوين والرسم المطلوبة في مثل هذه التشكيلات اللونية والحجرية الدقيقة، ليخرجوا في النهاية من الورشة وهم يحملون قطعاً فنية أبدعتها أناملهم، ورسخت معارفهم حول البراكين وطبيعة الأرض وتكويناتها الرسوبية.