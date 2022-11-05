أحمد السقا يكشف لجمهوره عن حبه للشعر وقراءة الكتب المطبوعة

الشارقة (الاتحاد)

كشف الممثل المصري النجم أحمد السقا لجمهور معرض الشارقة الدولي للكتاب عن مسلسل تلفزيوني جديد يقوم ببطولته ويعرض في رمضان القادم بعنوان «الجبل» من إخراج محمد سلامة، وأظهر السقا موهبته في كتابة الشعر باللهجة العامية، وعبّر عن حبه للشعر الجاهلي وتفضيله قراءة الكتاب المطبوع أكثر من الكتب الإلكترونية.

وتحدث بطل مسلسل «الاختيار» عن عدد من المشاهد التلفزيونية التي قام بأدائها مع أبطال المسلسل، واعتبر تمثيله فيه تشريفاً لسيرته الذاتية، لما في المسلسل من استعادة لذكريات فترة مهمة عاشتها مصر، ولما له من أثر في تعزيز الروح الوطنية لدى الأجيال الجديدة.

جاء ذلك خلال حديثه مساء الجمعة في الجلسة التي جمعته في قاعة الاحتفالات بالمعرض مع مؤلف سيناريو مسلسل الاختيار هاني سرحان، وأدارتها الإعلامية سالي شاهين، حيث أعاد السقا نجاح أبطال «الاختيار» إلى السيناريو المتقن والإخراج الممتاز وجهود نجوم العمل في الالتزام بأدوارهم.