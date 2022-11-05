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أطفال يبحرون إلى عالم الكواكب والمجرات

أطفال يبحرون إلى عالم الكواكب والمجرات
6 نوفمبر 2022 03:02

الشارقة (الاتحاد)

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سافر أطفال في رحلة إلى عالم الفضاء والمجرات، من خلال ورشة عمل بعنوان «فن كوني»، نظمها معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ41، المقامة في مركز «إكسبو الشارقة»، وتستهدف الورشة الفئة العمرية من 8 سنوات فما فوق.
وباستخدام مجموعة متنوعة من الأدوات والمواد، منها الإسفنجات والورق الشفاف والريشات الهوائية «Airbrushs» التي تنثر الألوان على اللوحة، رسم الأطفال لوحات لمجراتهم وكواكبهم الخاصة في الورشة.
ومن خلال هذه الورشة، تمكّن الأطفال من لعب دور شخصية رائد الفضاء، فرسموا بريشاتهم عالمهم الخاص بكواكبه ومجراته الخاصة، مستهدفةً إثراء مخيلاتهم وتوسيع مداركهم من أجل رؤية الكون من منظورهم الخاص.
وساعدت هذه الورشة الأطفال أيضاً، على تنمية مواهبهم الفنية وتعزيز مهاراتهم الاستكشافية من خلال فن الرسم لمحاكاة خيالهم ومساعدتهم على الإبداع من دون قيود، وإثارة فضولهم لمعرفة المزيد عن هذا الكون بكل ما فيه من نجوم وكواكب ومجرات.

الفضاء
الإمارات
الشارقة
مركز إكسبو الشارقة
إكسبو الشارقة
معرض الشارقة الدولي للكتاب
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