بمشاركة بدور القاسمي.. «كلمات» تنظم جلسة قرائية لقصة الفنانة فريدا كاهلو

الشارقة (الاتحاد)

شاركت الشيخة بدور القاسمي، المؤسسة، الرئيسة التنفيذية لمجموعة كلمات، في جلسة قرائية بمناسبة إطلاق دار «كلمات» للنشر التابعة لـ«مجموعة كلمات»، الإصدار العربي لكتاب الأطفال «فريدو، فريدوتشا، فريدا: يوم مع العائلة» خلال الدورة الـ41 من معرض الشارقة الدولي للكتاب.

قرأت الشيخة بدور القاسمي لمجموعة من الأطفال الإصدار العربي من الكتاب الذي يروي مغامرات طفلة في المكسيك، وبعد انتهائها، قرأ المؤلف ريكاردو سانشيز ريانشو الإصدار الإسباني من الكتاب.

يستحضر الكتاب الذي جاء بترجمة مؤلّفة كتب الأطفال سمر محفوظ براج، ورسوم الفنان كارلوس فيليز، المرحلة المبكرة من حياة الفنانة المكسيكية فريدا كاهلو، إحدى أبرز الفنانين وأكثرهم تأثيراً على مستوى العالم في العصر الحديث، وفريدوتشا هو اللقب الذي أعطاها إياه زوجها الفنان دييغو ريفيرا.

وكشفت «كلمات» عن دمية تجسد الفنانة المكسيكية فريدا كاهلو بمناسبة إصدار النسخة العربية من الكتاب، تم إطلاقها بالتعاون مع شركة «دمية» المتخصصة بإنتاج الدمى، والتي سيخصص ريعها لمساعدة الأطفال المكسيكيين من خلال «مؤسسة كلمات» غير الربحية التي تتخذ من الشارقة مقراً لها، وترأسها الشيخة بدور القاسمي.

وتناولت الجلسة القرائية تفاصيل يوم جميل من حياة فريدا، الفتاة الصغيرة المنطلقة في رحلة قصيرة من منزلها في حي كويوكان بالعاصمة مكسيكو سيتي، ومن خلال الرسومات المبتكرة، تعرف الأطفال على الألوان والحيوانات والزخرفات التي تجسد الثقافة المكسيكية، وترمز إلى حياة فريدا كاهلو ورحلتها الفنية.

وتدور أحداث قصة الكتاب حين كانت فريدا كاهلو في سن السادسة قبل أن تُصاب بشلل الأطفال، عندما كانت تزور السوق وتنتقي الخضراوات والفاكهة واللحم لطهي وجبات الطعام اللذيذة مع والدتها وأختها، وتساعد في تنظيف المطبخ، وتلعب مع أفراد عائلتها، قبل الاستحمام والخلود إلى النوم.

ولإتمام تفاصيل السرد التفاعلي، تأتي الرسوم الفنية التي تحاكي رسوم القصص الفلكلورية للرسام العالمي كارلوس فيليز الذي يستوحي التدرجات الحيوية لرسومات الفنانة فريدا كاهلو، إذ تعكس المؤثرات البصرية إرثها الفني وشغفها بالطبيعة.

وتُعرف الفنانة المكسيكية فريدا كاهلو بلوحات البورتريه الذاتية، ورسوماتها النابضة بالألوان الساطعة التي يتجاوز عددها 200 لوحة، وتجمع بين السريالية، والفانتازيا، والفلكلور، في سرديات بصرية مؤثرة، وقوية، تعبّر عن جوهر حياتها ومعاناتها، وتعد رسوماتها من أبرز اللوحات الفنية في القرن العشرين.

ويتوافر الكتاب الموجه للأطفال من الفئة العمرية 4-8 أعوام في جناح «مجموعة كلمات»، القاعة رقم 4، طوال أيام الدورة الـ41 من معرض الشارقة الدولي للكتاب التي تستمر حتى الـ13 من نوفمبر الجاري في «مركز إكسبو الشارقة».