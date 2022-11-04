الأدب الجماهيري.. الترجمة والجوائز ومنصات التواصل

الشارقة (الاتحاد)

طرحت الإعلامية ليلى محمد أسئلة جوهرية حول سعي المؤلفين لإيصال كتاباتهم الأدبية وضمان تحقيق الجماهيرية والرواج والقبول بين القرّاء، من أبرزها: ما هو مفهوم الأدب الجماهيري؟ وما هي مميزات هذا النوع من الأدب؟ جاء ذلك في جلسة حوارية بعنوان «سمات الأدب الجماهيري»، شهدت مشاركة كلٍّ من الكاتبة الكندية نيتا بروز، والدكتور الباحث والروائي بومدين بلكبير من الجزائر، والصحفي والناشر الدكتور صالح البيضاني من اليمن، والروائي العُماني محمود الرحبي، ضمن برنامج الفعاليات الثقافية بالمعرض.

استراتيجية متكاملة

وفي مداخلته خلال الجلسة، أشار الدكتور الباحث والروائي بومدين بلكبير إلى أن الإجابة عن هذه الأسئلة المهمة تتطلب إجراء مسوحات دقيقة وشاملة للمنطقة العربية، مؤكداً وجود عدة عوامل جعلت الكتابات الجماهيرية في صدارة الأعمال الأدبية، منها الترويج الواسع والتسويق الجيد للكتب من خلال قوة صورة الغلاف وألوانه وتصميماته وجمالياته، وسلطة الأرقام، حيث إن كثيراً من الناشرين يتعمدون كتابة عبارة «الأكثر مبيعاً»، «وبيعت منه ملايين النسخ»، بالإضافة إلى كاريزما الكاتب وصورته.

بوابة العالمية

من جانبها، نوهت الكاتبة الكندية نيتا بروز، مؤلفة رواية «الخادمة» التي تُرجمت إلى أكثر من 35 لغة عالمية، إلى أن الترجمة تصنع فارقاً جوهرياً في تعزيز جماهيرية الكتاب، فإذا نجح الكاتب في ترجمة عمله إلى لغات عالمية، سيضمن التغلب على عقبات الوصول إلى الثقافات المختلفة، والانتقال من الشخصي والمحلي إلى العالمي، وهو هدف يصعب تحقيقه، إذ ينبغي للكاتب ابتكار قصة وشخصيات لا تناسب ثقافته الشخصية فحسب، وإنما الثقافات كافة، والتواصل معها.

وأضافت: «تمثل الترجمة بوابة إلى العالمية، وإذا لم تتوافر للكاتب فرصة ترجمة أعماله، ستُغلق هذه البوابة أمامه، وسيخسر فرصة كبيرة».

اختراق الحواجز

بدوره، أكد الصحفي والناشر الدكتور صالح البيضاني وجود تباينات كبيرة بين سمات الأدب الجماهيري في الغرب عموماً وفي العالم العربي، حيث يتميز الغرب بمنصات إعلامية وثقافية راسخة يمكنها رصد أهمية الكتّاب والكتب التي صدرت حديثاً، بالإضافة إلى قوائم شهرية وأسبوعية بأكثر الكتب مبيعاً، والمؤسسات التي تأخذ بيد الكاتب وتحقق له نقلة هائلة على صعيد الانتشار والترجمة إلى لغات أخرى.

وأضاف: «سمات الأدب الجماهيري في العالم العربي مختلفة تماماً، وتعتمد إلى حد كبير على العشوائية، ولا توجد معايير ثابتة يمكن من خلالها تتبع هذا النمط من الكتابات التي تحظى بشهرة واسعة، بل تعتمد على بعض الانتشار الذي يحققه الكاتب إما بشكل فردي، وإما من خلال حصوله على جائزة مثل جائزة البوكر العربية أو جائزة الشيخ زايد، ومؤخراً استطاعت وسائل التواصل الاجتماعي أن تفرز جيلاً جديداً من الكتّاب الشباب الذين استطاعوا اختراق الحواجز التقليدية، والوصول إلى شريحة أكبر من القرّاء، وبشكل خاص الشعراء وكتاب القصة القصيرة».

وأشار إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي استطاعت أن تحرر الكتّاب من سطوة المحرر الثقافي في الوسائل التقليدية، ومن سطوة الناقد، حيث أصبح الكاتب قادراً على الحصول على آراء القرّاء مباشرة، ولم يعد رهينة للناقد.

ومن جهته، قال الروائي العُماني محمود الرحبي: «الكتابات الجماهيرية هي التي تبدأ من الجمهور، وفيها نوع من التنازل على المستوى الفني، ولكن هناك بعض الكتابات التي تمزج بين الفائدة والمتعة، فليس من الضروري أن يكون الكاتب أديباً ليكون عمله جماهيرياً».

وأضاف: «بالنسبة للكتابات الأدبية، من المهم أن يتوافر فيها عنصر المتعة لأن الأدب في جوهره مبني على المتعة، فكلمة أدب اشتقاقها الجذري من المأدبة، بمعنى الطعام والحديث والمسامرة، وأتفق مع زملائي حول وسائل التواصل الاجتماعي، والجوائز، خاصة جائزة البوكر في مجال الرواية التي تحقق قفزة حقيقية لأن الرواية ذات صبغة عالمية».