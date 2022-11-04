ضمن فعاليات «الشارقة للكتاب».. باورمان في رحلة إلى عالم المطبخ الإيطالي

الشارقة (الاتحاد)

على مائدة ركن الطهي، رسمت الطاهية الإيطالية كريستينا باورمان لوحة فنية من لوحات المطبخ الإيطالي الغني بوصفاته ومأكولاته التقليدية الشهيرة، خلال فعاليات الدورة الـ41 من معرض الشارقة الدولي للكتاب. بنكهة الفلفل الأسود اللاذعة وطعم الليمون، وجبنة البيكورينو رومانو الغنية، والمعكرونة الجافة التي حولتها أناملها إلى معكرونة هشة تذوب في الفم، حضّرت الطاهية الإيطالية المتميزة طبق «كاتشو إي بيبي» التي تعني بالعربية «جبنة وفلفل»، وهي واحدة من أشهر المأكولات في المطبخ الإيطالي التقليدي. وإذ مزجت بين الأصالة والحداثة، قدمت الطاهية الإيطالية بمكونات طازجة، طبقاً إيطالياً تقليدياً، ولكن بنكهات إضافية وتقنيات عصرية، حيث حرصت بلمستها الخاصة على صنع وجبة صحية وشهية في الوقت نفسه، نالت استحسان الحاضرين الذين استمتعوا بنكهتها المميزة وطعمها الإيطالي الأصيل.

وعبرت باورمان عن سعادتها بالمشاركة في المعرض بقولها: «يسعدني أن أكون موجودة هنا في معرض الشارقة الدولي للكتاب الذي يعدّ أكبر معرض على مستوى العالم، وإن هذه المشاركة تمثّل تمهيداً لـ«أسبوع المطبخ الإيطالي في العالم» الذي يحتفي بالنكهات الأصلية للمطبخ الإيطالي مقارنة بالمطابخ في الثقافات المختلفة».

وأضافت: «أسعى دائماً إلى تقديم الطعام الإيطالي بمنهجية مختلفة ورؤية معاصرة حتى يكون أكثر شمولاً وحداثة، حيث أؤمن بأن الطعام هو الوسيلة الأمثل لإنشاء جسور ثقافية بين الأمم والثقافات».