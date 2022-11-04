«الكاريلون السحري» يأسر قلوب زوار معرض الشارقة للكتاب

الشارقة (الاتحاد)

تدور راقصة الباليه ذات الرداء الأبيض، بكل ما تحويه الأناقة من معنى، على الأنغام الدافئة لنوتات عازف البيانو الذي حملها على ظهره، وجال بها ردهات وقاعات معرض الشارقة الدولي للكتاب، في لوحة استعراضية فريدة تجمع راقصة الباليه وعازف البيانو في أداء متجول استثنائي، نظمته إيطاليا احتفاءً باختيارها ضيف شرف دورة العام الجاري من المعرض.

ولقي الأداء الإبداعي المؤثر الذي يجمع السرد البصري والموسيقي، استحسان الحضور فور انطلاقته، حيث تجمّع الزوار من مختلف الأعمار والجنسيات، وتجول بين العارضين في قاعات وردهات المعرض. واحتفاء باستضافتها ضيف شرف الدورة الـ41 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، تنظم إيطاليا 14 فعالية ممتعة ضمن برنامجها الثقافي، ويقدم نخبة من الكتّاب والمثقفين والفنانين والناشرين الإيطاليين لزوار المعرض فرصة فريدة للتعرف على الجوانب الثقافية الغنية لهذه الدولة الأوروبية العريقة، حيث تضم قائمة الأدباء الإيطاليين المشاركين في دورة العام الجاري من المعرض كلاً من فيولا أردون، ولويجي باليريني، وأليساندرو باريكو، وفرانشيسكا كوراو.