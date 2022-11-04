الجامعة القاسمية تشارك في «الشارقة للكتاب» بمؤلفات في البحث العلمي

الشارقة (وام)

تشارك الجامعة القاسمية في فعاليات الدورة الـ41 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب، من خلال مجموعة من المجلات العلمية المحكمة، والمراجع والكتب التدريسية، عددها أكثر من 20 مؤلفاً، وذلك ترجمة عملية لدورها الرائد في دعم تأليف الأبحاث والنشر العلمي، في إطار سعيها الحثيث للتطوير العلمي بما تتطلع إليه من مدارج النشر العلمي وسعته.

وتسعى الجامعة من خلال مشاركتها الثانية إلى مد جسور المعرفة العلمية الرصينة مع جمهور الباحثين والقراء، للاطلاع على إنتاجها العلمي وحراكها الدؤوب، لتترجم عملياً ما تصبو إليه من ضمان جودة المنشورات العلمية الأصيلة المستوفاة معايير الدقة العلمية، ودعم نشر أحدث إصداراتها بما يتوافق مع رؤية الجامعة القاسمية الغراء ورسالتها الفريدة.

ومن شأن الإصدارات الأصيلة المتاحة في جناحها أن تعكس حجم الدعم الكبير المقدم من قبل الجامعة، في مجالات متنوعة تنطلق من مرتكز توفير الكتاب التدريسي الذي يتوافق مع رسالة الجامعة وطبيعة الطلاب في رحابها، وكذلك دعم الإطار المعرفي الإثرائي والمرجعي في حقول علمية متميزة.

كما يتيح جناح الجامعة فهرساً لدار المخطوطات (الجزء الثاني) بطبعة فاخرة، حيث اشتمل على 415 مخطوطاً في مجالات علمية شتى.

ومما يميّز مشاركة الجامعة القاسمية، توافر أولى إصدارات الجامعة. وتستمر المسيرة الرائدة بسبعة كتب تحت الطبع. كما يحفل الجناح بإصدار الجامعة لمجلتين علميتين دوليتين.

وأكد الدكتور عواد الخلف، مدير الجامعة القاسمية، أهمية مشاركة الجامعة في هذا المحفل العلمي الذي يعد منصة عالمية للقراءة بين مختلف المؤسسات والجهات المشاركة ودور النشر الإقليمية والدولية.