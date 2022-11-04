مؤتمر الفجيرة الدولي للفلسفة ينطلق 17 نوفمبر

الفجيرة (الاتحاد)

برعاية وحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، واحتفالاً باليوم العالمي للفلسفة، ينظم «بيت الفلسفة» مؤتمر الفجيرة الدولي للفلسفة تحت عنوان «الفلسفة والرّاهن»، خلال الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر، في فندق ومنتجع البحر بالفجيرة، وذلك بمشاركة نخبة من الفلاسفة العرب والأجانب والمحاضرين وأصحاب الاختصاص في مجال الفلسفة والعلوم الإنسانية من مختلف الجنسيات.وأعلنت إدارة «بيت الفلسفة» عن مؤتمر صحفي في العاشر من نوفمبر الجاري في فندق ومنتجع البحر - الفجيرة الساعة 10 صباحاً يشترك فيه كلّ من أحمد السّماحي مدير بيت الفلسفة، والدكتور أحمد البرقاوي عميد بيت الفلسفة رئيس المؤتمر، وممثلين عن طيران الإمارات وبنك الفجيرة الوطني والفجيرة للإعلام ودبي للإعلام. وقد أشار الدكتور أحمد برقاوي، عميد بيت الفلسفة، إلى أهميّة هذا المؤتمر ليس من جهة الأوراق المقدَّمة من قِبَل الفلاسفة المشاركين فحسب، بل كذلك لجهة الحوارات التي ستُغني الوعي بفهم المشكلات، واجتراح الأجوبة العقلانيّة عنها. ومن جهته صرّح مدير بيت الفلسفة أحمد السّماحي قائلًا: «استمرارًا لجهد بيت الفلسفة في تعميم الوعي العقلانيّ ونشره يسعى بيت الفلسفة دائماً إلى طرح الأسئلة العميقة عن الحياة والإنسان، فضلاً عن استراتيجيّته في تعميم تعليم الفلسفة للأطفال، وتكوين عقولهم تكويناً قادراً على طرح الأسئلة الصّحيحة.

