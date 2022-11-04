السبت 5 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
ثقافة

مؤتمر الفجيرة الدولي للفلسفة ينطلق 17 نوفمبر

مؤتمر الفجيرة الدولي للفلسفة ينطلق 17 نوفمبر
4 نوفمبر 2022 22:49

الفجيرة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«تويتر» تسرح 50 في المائة من الموظفين
واشنطن تحذر: تجارب كوريا الشمالية «استهزاء» بالعالم

برعاية وحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، واحتفالاً باليوم العالمي للفلسفة، ينظم «بيت الفلسفة» مؤتمر الفجيرة الدولي للفلسفة تحت عنوان «الفلسفة والرّاهن»، خلال الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر، في فندق ومنتجع البحر بالفجيرة، وذلك بمشاركة نخبة من الفلاسفة العرب والأجانب والمحاضرين وأصحاب الاختصاص في مجال الفلسفة والعلوم الإنسانية من مختلف الجنسيات.وأعلنت إدارة «بيت الفلسفة» عن مؤتمر صحفي في العاشر من نوفمبر الجاري في فندق ومنتجع البحر - الفجيرة الساعة 10 صباحاً يشترك فيه كلّ من أحمد السّماحي مدير بيت الفلسفة، والدكتور أحمد البرقاوي عميد بيت الفلسفة رئيس المؤتمر، وممثلين عن طيران الإمارات وبنك الفجيرة الوطني والفجيرة للإعلام ودبي للإعلام. وقد أشار الدكتور أحمد برقاوي، عميد بيت الفلسفة، إلى أهميّة هذا المؤتمر ليس من جهة الأوراق المقدَّمة من قِبَل الفلاسفة المشاركين فحسب، بل كذلك لجهة الحوارات التي ستُغني الوعي بفهم المشكلات، واجتراح الأجوبة العقلانيّة عنها. ومن جهته صرّح مدير بيت الفلسفة أحمد السّماحي قائلًا: «استمرارًا لجهد بيت الفلسفة في تعميم الوعي العقلانيّ ونشره يسعى بيت الفلسفة دائماً إلى طرح الأسئلة العميقة عن الحياة والإنسان، فضلاً عن استراتيجيّته في تعميم تعليم الفلسفة للأطفال، وتكوين عقولهم تكويناً قادراً على طرح الأسئلة الصّحيحة.
 

آخر الأخبار
تعبيرية
دنيا
«تويتر» تسرح 50 في المائة من الموظفين
اليوم 07:35
أرشيفية
عربي ودولي
واشنطن تحذر: تجارب كوريا الشمالية «استهزاء» بالعالم
اليوم 07:33
أرشيفية
عربي ودولي
كوريا الجنوبية تسجل حصيلة قاسية من «كورونا والإنفلونزا»
اليوم 07:31
«لجنة الهجوم على الكونجرس» تمهل ترامب حتى الأسبوع المقبل
عربي ودولي
«لجنة الهجوم على الكونجرس» تمهل ترامب حتى الأسبوع المقبل
اليوم 07:28
بايدن يوجه تهماً خطيرة لـ«تويتر»
عربي ودولي
بايدن يوجه تهماً خطيرة لـ«تويتر»
اليوم 07:26
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©