كيف يمكننا قراءة الموسيقى؟

إبراهيم الملا (الشارقة)

ليست الكلمات المدوّنة وحدها المصوغة لكي تُقرأ، فعلى رغم أن المخطوطات والوثائق والكتب هي مصائد للحروف والعبارات والمفردات، ومنها تشعّ المعاني والأفكار والخيالات، إلّا الفنون التعبيرية الأخرى، ومنها الموسيقا، تحتمل الكثير من القراءات الوجدانية المرتبطة بوعينا وطريقة فهمنا للعالم، وبالتالي هل يمكننا القول إنّ النوتات والمقامات والسلالم الموسيقية، ليست سوى حروف وكلمات افتراضية تمتلك بلاغتها الخاصة؟، وتحتضن في دواخلها الوجود كله؟، وتحتوي كذلك على تناقضات الإنسان المتأرجح مصيره بين موتٍ وميلاد، وفرحٍ وشقاء، وبهجةٍ وانكسار؟.

هذه الأسئلة وغيرها شكّلت أرضية خصبة للنقاش في ندوة أقيمت بمركز إكسبو الشارقة ضمن الفعاليات الثقافية بالدورة 41 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، وشارك فيها كل من: العازفة الموسيقية والروائية «أليجا كابايي» من إيطاليا، والناقد والباحث الموسيقي علي العبدان من الإمارات، وقدمت ضيوف الندوة الكاتبة الدكتورة ولاء الشحّي.

في بداية مداخلتها أشارت أليجا كابايي إلى امتهانها العزف على آلة «التشيللو» منذ عام 1982 بعد تخرجها من كلية الفلسفة، وكانت تقوم بين حين وآخر بتأليف الروايات التي لها صلة مباشرة وغير مباشرة بالموسيقا وبعوالمها المتراوحة بين النمط الشعبي والفطري، والنمط الآخر الاحترافي. وقالت إنها كتبت رواية ذاتية مرتبطة بذاكرتها الشخصية، وخصوصاً أن مدينة ميلانو الإيطالية التي تسكنها تضج بمعالم الطبيعة الساحرة.

وفي سؤال عن المناطق التي تلتقي فيها الموسيقا العربية مع الموسيقا الأوروبية والمساحات التي تفترقان فيها، أجابت «كابايي» بأن هناك نقاط تلاقٍ بلاشك فالمقامات العربية يتم تدريسها في المعاهد الموسيقية بإيطاليا، كما أن العديد من المخرجين الأوروبيين استعانوا في أعمالهم بالموسيقا العربية وخصوصاً عند تصوير أفلامهم وأعمالهم الدرامية والوثائقية في بلاد العرب، وأكدت أن الموسيقار الشهير «موزارت» استلهم الموسيقا العربية في عدد من مقطوعاته.

صوت الحياة

من جانبه، قال علي العبدان، الذي قدم معزوفات حية على آلة «العود» أثناء الندوة، إن العالم محوطٌ بالأصوات، ولكننا نستغلّ هذه الأصوات ونعيد تنظيمها من خلال الموسيقا، لأن الموسيقا -كما أشار- هي الصوت المنظّم إنسانياً. واستحضر العبدان مقولة لشوبنهاور يرى فيها أن أغلب الفنون تريد الوصول للمكانة التي حازتها الموسيقا. وأبدى وجهة نظره الخاصة في هذا السياق قائلاً: «إن الموسيقا لها أصل، وإنها تأتي من داخل الإنسان، لتعبّر في النهاية عن حالته المزاجية لحظة إطلاقه لنغمة معينة تنسجم مع إحساسه الشخصي، ولذلك تتراوح هذه النغمات والأصوات المُمَوْسَقَة بين الحزن والانتشاء، وبين الأسى والسعادة»، مشيراً إلى أن هذه التناقضات النغمية هي تناقضات ناطقة بصوت الحياة ذاتها، وبسيرة الإنسان نفسه وسط تحول الظروف وتغير الأزمنة وتبدّل الأحوال. وفي سؤال عن سبب شغفه بالموسيقا وبحثه المتواصل عن بدايات الطرب الشعبي في الإمارات ودول الخليج، أجاب العبدان بأن سبب هذا الشغف يعود لبواعث ومنطلقات شخصية وعامة، فالمنطلقات الشخصية بدأت من الطفولة عندما كان يستمع للأغاني الشعبية في السبعينيات، أما المنطلقات العامة فكانت بسبب نقص وغموض المعلومات المتعلقة بالطرب الشعبي في الإمارات، مضيفاً أن غايته كانت البحث عن الحقيقة وعن الجذور. وأشار العبدان إلى نقطة غاية في الأهمية من خلال سؤال إشكالي، هو: «هل الموسيقا في الأصل ظاهرة بيولوجية، أم ظاهرة ثقافية؟»، وانتهى من خلال بحثه المتواصل عن الإجابة إلى أن الموسيقا التي تشترك في تداولها الشعوب هي موسيقا بيولوجية، أما عند اختلاف نوعيات وأنماط الموسيقا حسب بيئة وتقاليد هذه الشعوب فإنها تصبح موسيقا ثقافية.