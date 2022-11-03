الجمعة 4 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
ثقافة

فن أبوظبي 2022 يفتتح أبوابه مجاناً لجميع الزوار وعشاق الفن

فن أبوظبي 2022 يفتتح أبوابه مجاناً لجميع الزوار وعشاق الفن
3 نوفمبر 2022 23:59

 أبوظبي (الاتحاد)
 يستقبل معرض فن أبوظبي زواره مجاناً خلال نسخة العام الحالي التي تُقام خلال الفترة من 16 – 20 نوفمبر 2022 في منارة السعديات، وجاءت هذه الخطوة لتؤكد على التزام فن أبوظبي بالرعاية المتواصلة والدعم المستمر للمشهد الفني والثقافي المحلي، والتي تُرجمت إلى أرض الواقع من خلال اختيار علامة «شارلز زوبر» راعياً مشاركاً في نسخة العام 2022 من المعرض، حيث ستحتفل العلامة بالإطلاق العالمي الحصري لها خلال المعرض. يمكن للزوار الاستمتاع بتجربة المعرض الكاملة عن طريق التسجيل المسبق من خلال موقع فن أبوظبي الإلكتروني.وسيكشف المعرض لزواره خلال شهر نوفمبر عن إطلاق العلامة الجديدة للساعات السويسرية الحديثة الفاخرة «شارلز زوبر»، والتي من المتوقع أن تصبح نموذجاً مُلهماً في عالم الساعات والمجوهرات الفاخرة. وسيتخلل هذا الحفل عرض فني من تنسيق المصورة لارا زنقول، استوحِيت من الفلسفة الإبداعية لعلامة «شارلز زوبر» التي تضم التلاعب بالأبعاد والحركة.
وستقوم مجموعة محمد هلال، الراعي المشارك الآخر لنسخة العام من فن أبوظبي بتسليط الضوء على علامة العطور الفاخرة «هند العود» من خلال دعوة الزوار لتجربة عطرية غامرة لعطر «أهوجاس» بعنوان «أهوجاس - فكر، اشعر، ابتكر» والتي ستقدم للزوار تجربة تلامس مشاعرهم وتأخذهم في رحلة غامرة يستكشفون خلالها عالماً من الأحاسيس عبر حاسة الشم من خلال توليفته الفريدة من المكونات العطرية. وتُعد «هند العود» تجسيداً حسّياً لمجموعة «محمد هلال» – المجموعة التي تسعى دوماً إلى إضفاء لمسة من المشاعر في صميم كل منتجاتها وعلاماتها التجارية.
وقالت ديالا نسيبة، مديرة فن أبوظبي: «يسعى معرض فن أبوظبي دوماً إلى إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من متذوقي الفن للمشاركة في البرامج الفنية التي يقدمها المعرض، ويأتي الدخول المجاني للمعرض تلبيةً لهذه الرغبة، مع المحافظة على الهدف الأساسي من المعرض والمتمثل في توفير مساحة لعرض الأعمال الفنية وبيعها. ومع تنوّع صالات العرض المشاركة، والأعمال الفنية والتكليفية التي تقدمها صالات العرض، وورش العمل وحلقات النقاش التي تُعد حلقة وصل بين الفنانين والزوار، يقدم المعرض لزواره تجارب متنوعة تستقطب أفراد الجمهور على اختلاف اهتماماتهم، والذين نتطلع إلى الترحيب بهم من خلال هذه المبادرة الجديدة. نحن سعداء بشراكتنا مع 'شارلز زوبر' ومجموعة محمد هلال في هذا المعرض، إذ يجمعنا الشغف ذاته في دعم الإبداع والابتكار في المجال الثقافي. من الرائع أن تشهد نسخة العام الحالي من معرض فن أبوظبي إطلاق علامة 'شارلز زوبر'، وسيكون ذلك بمثابة علامة بارزة في مسيرة المعرض».
ومن جانبه، قال فينسينت بيريجو، المدير المساعد للعمليات في «شارلز زوبر»: «يسعدنا أن نكشف الستار عن علامة الساعات الفاخرة 'شارلز زوبر' في معرض فن أبوظبي من خلال العلاقة الفريدة بين الفن والأبعاد والحركة. فعلامة 'شارلز زوبر' تعكس الفخامة السويسرية الحديثة بجراءة، وتبتعد عن التصاميم المألوفة والمتوقعة، وتعكس مفاهيم الوفرة مع ارتباط وثيق بعالم الفنون».
قال محمد هلال، المدير التنفيذي لمجموعة محمد هلال: «نحن متحمسون لأخذ ضيوف معرض أبوظبي الفني في مغامرة حسية من خلال مجموعة من العطور الفريدة والملهمة من هند العود التي تثير وتحاكي المشاعر من خلال هذه التجربة العطرية الملهمة».
وبالإضافة إلى المعرض المادي، سيواصل فن أبوظبي تقديم منصة افتراضية لهواة اقتناء القطع الفنية لاستكشاف الأعمال المعروضة هذا العام، ويمكن الوصول إليها من خلال Explore.abudhabiart.ae.
ويأتي المعرض الفني السنوي في شهر نوفمبر تتويجاً للبرنامج الفني والثقافي الذي ينظمه فن أبوظبي على مدار العام.

أخبار ذات صلة
ألونسو على المحك ويونيون يترقب خدمة هرتا
«أبوظبي للإعلام» تُشارك في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2022
آخر الأخبار
ألونسو على المحك ويونيون يترقب خدمة هرتا
الرياضي
ألونسو على المحك ويونيون يترقب خدمة هرتا
اليوم 16:15
«أبوظبي للإعلام» تُشارك في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2022
الإمارات
«أبوظبي للإعلام» تُشارك في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2022
اليوم 16:14
«أدنوك» مساهم محوري في تحقيق انتقال واقعي وعملي في قطاع الطاقة
الاقتصادي
«أدنوك» مساهم محوري في تحقيق انتقال واقعي وعملي في قطاع الطاقة
اليوم 16:11
بيرس: مبادرات الإمارات قادت الجو جيتسو إلى أكبر نقلة نوعية
الرياضي
بيرس: مبادرات الإمارات قادت الجو جيتسو إلى أكبر نقلة نوعية
اليوم 16:06
«الريشة» يطير للكويت للمشاركة في «غرب آسيا»
الرياضي
«الريشة» يطير للكويت للمشاركة في «غرب آسيا»
اليوم 16:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©