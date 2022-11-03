الجمعة 4 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
ثقافة

خبراء ومتخصصون: مستقبل سوق العمل يتطلب تعديل مناهج التعليم

خبراء ومتخصصون: مستقبل سوق العمل يتطلب تعديل مناهج التعليم
3 نوفمبر 2022 23:57


 الشارقة (الاتحاد)أثار الكاتب الإماراتي غيث الحوسني أسئلة جوهرية تتعلق بقضايا التعليم المنهجي وعلاقته بالثقافة والمعرفة بشكل عام، والتحديات التي تواجه مجال التعليم، خلال جلسة نقاشية بعنوان «كيف أطور مناهج الدراسة؟»، ضمن برنامج الفعاليات الثقافية خلال اليوم الأول من الدورة الـ41 من «معرض الشارقة الدولي للكتاب» التي تقام في الفترة من 2 حتى 13 نوفمبر الجاري تحت شعار «كلمة للعالم».
وشهدت الجلسة مشاركة كلٍّ من الكاتبة الكندية كريستين فيليبس، المتخصصة بمجال التعليم وصناعة المناهج التعليمية، والكاتبة المصرية أمل فرح، المتخصصة بتطوير مناهج تعليم الأطفال، حيث ناقشت المشاركتان سبل تطوير الممارسات التربوية والارتقاء بالمناهج التعليمية عبر أسس علمية، يتعاون من خلالها أولياء الأمور مع المدرسين لتعزيز العملية التعليمية بالأفكار الإبداعية المبتكرة.
وأشارت الكاتبة كريستين فيليبس إلى أن نظام التعليم الكندي بدأ بالتغير بعد إدراك القائمين على المناهج التعليمية بأن الطلاب الحاليين الذين يدرسون في المدارس اليوم، سينضمون إلى القوى العاملة بعد 15 أو 20 عاماً، وسيكون سوق العمل مختلفاً تماماً عما نعرفه اليوم، ولهذا تحرص كندا على التفكير بتغيير المناهج الدراسية لتلبية احتياجات الطلاب وإعدادهم لعالم المستقبل، ووظائف المستقبل التي لا نعرفها.
وأضافت: «نتوجه لتصميم مناهج دراسية تتضمن المهارات الأساسية كالقراءة والكتابة والرياضيات والعلوم، وفي الوقت ذاته تدريب الطلاب على التعاون، والتفكير الإبداعي، وحل المشكلات، واكتساب المهارات الاجتماعية، لأنهم سيحتاجونها في المستقبل، حيث يكمل 82% من الطلاب مرحلة التعليم الثانوي، يتابع 25% منهم فقط التعليم الجامعي، لأنهم لم يكتسبوا المهارات اللازمة لمواكبة المستوى المتقدم من التعليم في الجامعات، وعملية البحث العلمي والكتابة الأكاديمية».
وحول مسارات تأسيس بيئة تعليمية جاذبة للأطفال في كتابها «حول محبة التعلم» (For the love of Learning)، أشارت الكاتبة كريستين فيليبس إلى أن الأطفال يحبون المدرسة وأصدقاءهم ومعلميهم، وأن دور المعلم يتمثل بمساعدة الأطفال على النجاح والتعلم والتفاعل مع العالم من حوله، كما ينبغي أن يكون التعليم نشاطاً اجتماعياً يدربهم على مناقشة ما يتعلمونه لحل المشكلات، وليس فقط حل التمارين المدرسية على الورق.

أخبار ذات صلة
ألونسو على المحك ويونيون يترقب خدمة هرتا
«أبوظبي للإعلام» تُشارك في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2022

بناء المستقبل
من جانبها، أوضحت الكاتبة المصرية أمل فرح أن الاهتمام بالعملية التعليمية ينبع من دورها في بناء المستقبل وليس الحصول على شهادات، وأن المشكلة الحقيقية التي تواجه منظومة المناهج هي أنها مناهج للتلقي وليست للتفاهم، حيث يحفظ الطلاب المناهج وسرعان ما تتلاشى من ذاكرتهم بعد الانتهاء من الامتحان.
وأضافت: «كان هناك فصل بين ثقافة الطفل والتربية والتعليم، حيث كان يتم التعامل مع التربية والتعليم على أنها توصيل معارف ومعلومات يتم اختبار الطالب فيها بعيداً عن التطبيق العملي في الحياة اليومية للطالب داخل المدارس، وعملنا على تغيير منهج اللغة العربية ليضعه متخصص بأدب الأطفال، فأصبح كتاب اللغة العربية مجموعة كتب أطفال، وصار الأطفال أكثر تفاعلاً مع اللغة من ذي قبل».
وأكدت أن «دولة الإمارات أعادت التجربة المعرفية العربية القديمة في صياغة معاصرة، وعززت التعليم من خلال اللعب والترفيه، وتبنت منهج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات لتعزيز عملية التراكم المعرفي لدى الأطفال وتمكينهم من الوصول إلى مرحلة تفعيل الطاقة العقلية لاكتساب المهارات اللازمة لحل المشكلات، واعتمدت نظام المتابعة والتقييم الأسري من خلال إرسال استبيان إلى أولياء الأمور حول أداء الأطفال في تطبيق المعلومات النظرية على أرض الواقع في حياتهم».

آخر الأخبار
ألونسو على المحك ويونيون يترقب خدمة هرتا
الرياضي
ألونسو على المحك ويونيون يترقب خدمة هرتا
اليوم 16:15
«أبوظبي للإعلام» تُشارك في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2022
الإمارات
«أبوظبي للإعلام» تُشارك في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2022
اليوم 16:14
«أدنوك» مساهم محوري في تحقيق انتقال واقعي وعملي في قطاع الطاقة
الاقتصادي
«أدنوك» مساهم محوري في تحقيق انتقال واقعي وعملي في قطاع الطاقة
اليوم 16:11
بيرس: مبادرات الإمارات قادت الجو جيتسو إلى أكبر نقلة نوعية
الرياضي
بيرس: مبادرات الإمارات قادت الجو جيتسو إلى أكبر نقلة نوعية
اليوم 16:06
«الريشة» يطير للكويت للمشاركة في «غرب آسيا»
الرياضي
«الريشة» يطير للكويت للمشاركة في «غرب آسيا»
اليوم 16:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©