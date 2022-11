15 مشروعاً وعرضاً فنياً في أسبوع السركال للفنون

دبي (الاتحاد)

الفنّ والتصميم يلتقيان في معارض تنظمها أبرز دور العرض الفني في المنطقة إلى جانب فعاليات متنوعة من ضمنها؛ معرض فردي للفنان ستيرلينغ روبي، والسركال ليتس، وحوارات المجلس، وجولات الفنّ والتصميم، والأعمال التركيبية، والعروض الأدائية، وأساليب الطهو الإبداعية، وغيرها.

يستضيف السركال أفنيو، الموطن الإقليمي لدُور الفن المعاصر والمعارض الفنية ووجهة الفنانين من جميع أنحاء المنطقة، أكثر من 15 معرضاً ومشروعاً وعرضاً فنياً معاصراً من السبت 12 نوفمبر إلى الأحد 20 نوفمبر. و تسمو الفنون في نسخة نوفمبر من أسبوع السركال للفنون محتفية بالترابط والتواصل بين أطراف غير متوقعة، فتقرب البعيد وتشكل نقطة للتلاقي، أبرزها معرض "ما وراء الحدود" في مجموعة أولينز في كونكريت، وهو معرض فردي لأعمال الفنان ستيرلنغ روبي، من تقييم جيروم نيوترس، ويُعدّ المعرض الأول لأعمال روبي في الشرق الأوسط، وسيستضيف جولات يومية لتعريف الجمهور، بمضامين وأبعاد حضور المعرض في المنطقة.

وتعود "السركال ليتس" في يوم الإثنين 14 نوفمبر بمعارض جذابة للفنون المعاصرة، ويُبقي مجتمع السركال أفنيو أبوابه مفتوحة للجمهور حتى العاشرة مساءً. سيكون بوسع الزوار الاستمتاع أيضًا بحوارات المجلس، وبجولات فنية متأنية وغامرة، وجولات بقيادة القيّمين لكلّ من معرض ما وراء الحدود لستيرلينغ روبي، والأعمال الفنية في الفضاء العام التي تقام بإشراف مؤسسة السركال للفنون تحت عنوان The Follower ، هذا بالإضافة عرض أدائي معاصر بعنوان ves sels لكاتبة الأغاني لما، والفنان التشكيلي الإماراتي راشد المهيري بالتعاون مع ري كساندرا كو وإليزابيث ستوت من سمة للمسرح الراقص.

وشهد السركال أفنيو عرض أعمال فنية جديدة في الفضاء العام من إبداع فهد بركي (غاليري Grey Noise )، وعلاء ابتكار وسهند حساميان (غاليري The Third Line ). وألهمت أفكارهم إطارًا فنيًا أوسع بعنوان The Follower ، يشجع على مراقبة العناصر الطبيعية كالرياح والشمس والنجوم، باعتبارها وسائل يُهتدى بها عند المسير ويُستعان بها في استعادة المعرفة الثقافية. حيث ستقود الجولات القيّمة ومديرة مؤسسة السركال للفنون ندى رضا طوال أسبوع السركال للفنون.



حوارات المجلس

من المقرّر أيضًا أن تُقام سلسلة حوارات المجلس التي تجمع أصواتًا نقدية لفنانين، وقيمين، ومصمّمين، ومعماريين من المنطقة، وذلك خلال فعاليات السركال ليتس في 14 نوفمبر، ابتداء من الساعة 4:30 مساءً. وتضمّ قائمة المتحدثين كلًا من علاء ابتكار، وسهند حساميان، وتيمو نصيري، وندى رضا، ومايا أليسون، وكريستيانا دي مارشي، وأروى علي، وسمية فالي، وندى دبس، وسمية الدباغ، وخوان رولدان، وسوسن البحر.

جولات فنية

صُممت جولات الفنّ لتقديم طريقة بديلة للتفاعل مع عالم الفن والانخراط فيه، والتأنّي في استيعاب أعمال الفنانين ورحلاتهم المتسمة بتحفيز الفكر، وذلك بوعي عميق وتمهّل كامل. وستُنظم جولتان مع مرشدين، إحداهما بقيادة أسافري سيهغال الساعة 8 مساءً، فيما يقود الأخرى دانيال راي الساعة 9 مساءً.

جولة إلى مسجد النور

تجسّد جولة مسجد النور، الذي وضعت تصميمه الإبداعي المعمارية سميّة الدباغ، روح التجوّل المتمهّل المتأني، التي تصحب الناس من خلال المشهد الصاخب لمنطقة القوز، لتحطّ بهم الرحال في الملاذ الروحي المتسم بالسكينة في هذا المسجد المعاصر ذي التصميم الأخّاذ، والذي يُعدّ أول مسجد في دولة الإمارات تصمّمه مهندسة معمارية. ويُضفي التصميم الجمالي الذي أبدعته سميّة الدباغ شعورًا بالهدوء والسكينة على المسجد الكائن في منطقة القوز الإبداعية. وسيتعيّن على المشاركين في الجولة الالتزام بارتداء ملابس محتشمة احترامًا لمكانة المسجد الدينية.

وهناك أكثر من 15 معرضًا جديدًا للفنون المعاصرة، تشمل معرضًا للفنانة الإماراتية شيخة المزروعي يقام في غاليري Lawrie Shabibi ، والتي عُرضت أعمالها حديثًا في حديقة فريز للمنحوتات في لندن، والمعرض الفردي الرابع لأناهيتا رزمي في غاليري Carbon 12 ؛ ومعرضًا للفنان إسماعيل البحري في غاليري Grey Noise وعبدالرزاق سهلي (1941-2009) في غاليري المرسى. ويمكن الاطلاع على القائمة الكاملة للمعارض والبرامج.