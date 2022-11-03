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ثقافة

سلطان بن أحمد القاسمي يتفقد جناح هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون في معرض الكتاب

سلطان بن أحمد القاسمي خلال زيارته جناح هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون (وام)
4 نوفمبر 2022 01:00

الشارقة (وام)

زار سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، صباح أمس، جناح هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون في معرض الشارقة الدولي للكتاب الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب تحت شعار «كلمة للعالم» في مركز إكسبو الشارقة.

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وكان في استقبال سموه لدى وصوله، محمد حسن خلف، مدير عام الهيئة، وراشد العوبد، مدير الهيئة، وحسن يعقوب المنصوري، الأمين العام لمجلس الشارقة للإعلام، وعدد من مديري القنوات التلفزيونية والإذاعية والمسؤولين.
وتجوّل سمو نائب حاكم الشارقة في جناح الهيئة بأقسامه المتنوعة، متضمنة مشاركتها في المعرض التي تمثّل شريكه الإعلامي الرسمي، واطلع سموه على ما تقدمه الهيئة بمختلف قنواتها التلفزيونية والإذاعية من برامج متنوعة تنقل الحراك الثقافي لإمارة الشارقة، وذلك ضمن استراتيجية الهيئة في عكس استراتيجية الإمارة ووجهها الحضاري والمعرفي.

وتبادل سموه الأحاديث مع المسؤولين في الهيئة، مستمعاً إلى جهود القناة في تغطية أحداث معرض الشارقة الدولي للكتاب كأحد أبرز وأكبر الأحداث الثقافية التي تنظم في الإمارة، مستمعاً سموه إلى شروح مفصلّة من القائمين على الجناح حول مشاركتهم في دورة هذا العام لمواكبة مختلف البرامج بالمعرض.
وتوقف سموه في استديو البث المباشر للقنوات التلفزيونية والإذاعية، حيث التقى عدداً من المذيعين والمذيعات بالهيئة، واطلع سموه على جهود العمل في البرامج التي تنتجها القناة وتقدمها لتغطية مختلف الأنشطة التي ينظمها المعرض لزواره، ومقابلات الضيوف من العلماء والمثقفين، مما يتيحه للمشاهدين من متابعة لكل ما يقدمه المعرض.

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