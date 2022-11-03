ناشرون: «الشارقة للكتاب» ملتقى ثقافي وحضاري عالمي

محمد عبدالسميع (الشارقة)

أكّد عدد من الناشرين القيمة الثقافيّة التي يضيفها معرض الشارقة الدولي للكتاب إلى عمليّة صناعة النشر، وما حققه على مستوى معارض الكتاب في العالم من حضور كبير، من حيث كونه المعرض الأكبر في بيع وشراء حقوق النشر والترجمة.

وقالوا إنّ المعرض الذي يشهد إقبالاً كبيراً من الجمهور ودور النشر في دورته الحاليّة والسابقة، أصبح علامةً فارقة في المنطقة العربيّة والعالم، ويحرص الجميع على حضوره، لما تتميّزت به كلّ دوراته من تنظيم عالٍ ومحتوى يلبي كلّ الأذواق والقطاعات والاهتمامات، وكونه ساحةً ثقافيّة حقيقيّة للترجمة وزيادة التواصل بين ثقافتنا العربيّة والثقافات العالميّة.

وقال الناشر أمجد ياسين: «إنّ معرض الشارقة يسهم دائماً في الارتقاء بالذائقة الثقافيّة والقرائيّة العربيّة، باعتباره من أهمّ وأكبر المعارض العالمية في بيع وشراء حقوق النشر، فضلاً عن أهميته العربيّة».

وأكّد ياسين أنّ القارئ أو الزائر لابدّ وأن يجد كلّ ما يطلبه من الكتب والإصدارات العالميّة، وما يتعلق منها بالحداثة والفكر والتنمية البشرية والروايات الكبرى وبأسعار مناسبة، ويقف وراء كلّ هذا النجاح تنظيمه الدقيق على مستوى عالٍ، مشيراً إلى مشاركة دار أهوار أسوةً بغيرها من دور النشر، لما يشكّله المعرض من فرصة ذهبيّة لكلّ دور النشر العربية والعالمية، ودليل ذلك عدد المشاركين والحضور والزوار من كلّ دول العالم في تظاهرة ثقافيّة مميزة.

فضاء ثقافي

ويرى الناشر أحمد عبدالمنعم أنّ معرض الشارقة بات فضاءً لالتقاء الحضارات والثقافات والشعوب، وتبادل المنجز الفكري والإبداعي والتراثي، وهو ما يسهم في رفد الثقافة العربيّة ومسيرتها الإنسانيّة، علاوةً على ما يستقطبه المعرض في كلّ دورة من ضيوف ودور نشر مهمّة، ليكون بالفعل محطّةً لتبادل الخبرات. وقال: «إنّ معرض الشارقة الدولي للكتاب الذي يتصدّر معارض الكتاب العالميّة للسنة الثانية على التوالي، أصبح علامةً فارقة على مستوى بيع وشراء حقوق النشر والترجمة، إضافةً إلى مِنَح الترجمة، وتنظيم مؤتمر الناشرين العرب في دورته السادسة، وهو ما يجعله فرصة لتسويق الكتاب في ظلّ دخول (الرقمنة) على كلّ شيء».

وقالت الكاتبة نور عرب: «إنّ ميزة معرض الشارقة أنّه حاز المركز الأوّل عالميّاً في بيع وشراء الحقوق، وأنّه جاء بعد فترة كورونا وما أثّرت به على الكتاب الورقي والبيع والاقتناء، إضافةً إلى شعور العائلة والجمهور بأهميّته والحرص على حضوره في كلّ دوراته، وهو ما ينسحب على الضيوف من المثقفين والكتاب ودور النشر والمهتمين، في نسبة الإقبال العالية عليه». وأكّدت عرب أنّ تنوّع فعاليات المعرض المدروسة وشمولها وتلبيتها لذائقة الجمهور بكلّ شرائحه، من أسباب هذا النجاح، علاوةً على كونه مساحة مناسبة لعقد الاتفاقيات وتسيير الأعمال في عملية النشر، وحضور فعل الترجمة ورواد الفكر من قطاعات عديدة.

يعزز بناء علاقات ثقافية متينة

رأى الناشر قاسم سعود أنّ المعرض جاء ليؤكّد حضور الكتاب الورقي في ظلّ التطوّر والتقدم التقني، لافتاً إلى الإقبال الكبير من الناشرين الذي زاد بشكل مضاعف خلال السنوات الماضية، على الرغم من ظهور الكتب الصّوتية والإلكترونيّة المقروءة، فضلاً عن كون معرض الشارقة ضمانة قويّة لبناء علاقات متينة بين الثقافة العربية وثقافات العالم، وهو ما يشعرنا بقيمة منجزنا الثقافي وقراءته بعيون الآخرين.