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ثقافة

القنصل العام الكندي يزور «الشارقة الدولي للكتاب»

أحمد بن ركاض وجان فيليب لينتو خلال الزيارة (من المصدر)
4 نوفمبر 2022 01:00

الشارقة (الاتحاد)

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استقبل أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، في اليوم الثاني من معرض الشارقة الدولي للكتاب بدورته الـ41، جان فيليب لينتو، قنصل عام كندا في دبي، وتحدثا خلال لقاء جمع بينهما في المعرض، عن سبل تعزيز التعاون الثقافي بين الشارقة والمدن الكندية، لاسيّما مونتريال وتورونتو، وأكدا أهمية دور معارض الكتاب في تحقيق التواصل الحي والمثمر بين الحضارات والثقافات في العالم.
وقال أحمد العامري: «إن الثقافة الكندية تنطوي على قدر كبير من الأهمية لما تحمله من تعدد الثقافات واللغات، ومن خلال معرض الشارقة الدولي للكتاب، نفتح المجال أمام المؤسسات الكندية لمزيد من التعاون والعمل المشترك مع المشهد الثقافي الإماراتي والعربي، فالمعرض يدعم تعدد الثقافات، ويدعو لعمل مشترك دولي للنهوض بصناعة النشر والعمل الثقافي في العالم».
وقال القنصل العام لكندا: «نتطلع إلى تعزيز العلاقات بين الشارقة والمدن الكندية لتعريف القارئ العربي بالأدب والثقافة الكنديين، من خلال التعرف إلى الثقافة العربية عن كثب والإعجاب بتنوعها وغزارتها»، وأضاف: «هذا المعرض يقدّم فرصة فريدة لبناء جسور ثقافية بين كندا والعالم العربي، وتقدير التنوع الثقافي وتعزيز الإدماج الاجتماعي والقضاء على كل أشكال التمييز».
يشار إلى أن 19 دار نشر كندية شاركت في مؤتمر الناشرين ومعرض الشارقة الدولي للكتاب هذا العام، ويستضيف المعرض مجموعة من أبرز الكتّاب الكنديين، والشعراء والروائيين، من أبرزهم نيتا بروز، وهي روائية ومحررة للروايات العالمية الأكثر مبيعاً، وصاحبة رواية «الخادمة»، والمعلمة والمؤلفة لكتب الأطفال كريستين فيليبس، وروبي كور، صاحبة مجموعات شعرية.

معرض الشارقة
الإمارات
معرض الشارقة الدولي للكتاب
الشارقة
معرض الشارقة للكتاب
أحمد بن ركاض العامري
جان فيليب لينتو
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