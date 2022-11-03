باحثون: الحفاظ على التقاليد المسرحية ضرورة

إبراهيم الملا – الشارقة

أكد الباحثون المشاركون في ندوة (المسرح في العصر الرقمي) أن الحفاظ على هوية وأصالة المسرح هو الأمر الأكثر حضوراً في التصورات المستقبلية لهذا الفن الأدائي العريق، ذلك أن التحولات الرقمية في عالم الفنون باتت تهدّد الطابع الحميمي والتفاعلي بين الجمهور وبين خشبة المسرح.

جاء ذلك ضمن فعاليات اليوم الأول من معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الحادية والأربعين، حيث شارك في الندوة كل من: الباحثة آمنة الربيع من سلطنة عُمان، والباحث والكاتب المسرحي الإماراتي سعيد الحنكي، والفنان التشكيلي والمسرحي الإماراتي الدكتور محمد يوسف، وقدم ضيوف الندوة الفنان المصري محمد غباشي.

في مستهلّ حديثها أشارت الربيع إلى أن الحديث عن المسرح في العصر الرقمي هو حديث سيكون أشبه بالعصف الذهني، والتفكير في مستقبل الفنون بشكل عام، ذلك أن التطورات التقنية ما زالت تتواصل، وأصبح لها تأثير واضح في كثير من الفنون الأدائية والأعمال الدرامية، ومنها المسرح الذي بات بحاجة لنوع من الانتباه والرصد، بسبب هيمنة الشبكة العنكبوتية على حياتنا، وصياغتها لمواقف غير واضحة تجاهها، وأثارت الربيع سؤالاً إشكالياً قالت فيه: ولكن ماذا يفعل المسرح إزاء الطفرة التقنية، هل يقف مكتوف الأيدي، ويكون محايداً، أم يستغل التقنية لصالح تطوير الفرجة المسرحية وإثراء مناخاتها البصرية وفضاءاتها السمعية؟

واستطردت الربيع قائلة: «في الواقع تبدو العلاقة بين المسرح والتحولات الرقمية، وكأنها علاقة متداخلة بسبب تغير ظروف العصر الراهن، مقارنةً بالأزمنة القديمة التي تشكلت فيها الملامح الأولى للمسرح»، مضيفة: «رغم ذلك تظل للمسرح خصوصيته التي لا يمكن أن تنتزعها التطورات التقنية والقفزات النوعية في طريقة تلقّي العرض المسرحي والتجاوب معه».

الأصالة والحداثة

بدوره، أشار الباحث والمؤلف المسرحي سعيد الحنكي أن التطور التقني بات يلامس جوانب كثيرة في ممارساتنا اليومية، وهو تطور يشهد تصاعداً وتشعباً لا يمكن التحكم فيه بسهولة، ولذلك كان على المسرح أن يستفيد من الجانب التقني في مجالات مختلفة تتعلق بالسينوغرافيا المتمثّلة في الصوت والإضاءة والديكور وغيرها من المؤثرات المتحركة في أفق العرض. وقال الحنكي: إن المسرح شهد تطورات ملحوظة على مرّ العصور بعد سيادة المسرح الأرسطي لفترة طويلة، خصوصاً بعد محاولات بريخت في هدم الحائط الرابع في المسرح، وظهور مسرح الشارع، ثم المسرح التجريبي ومسرح العبث والمسرح الفقير وغيرها من التيارات والمناهج الجديدة.

واستدرك الحنكي قائلاً: «ولكن كل هذه التطورات يجب ألا تمسّ جوهر العرض المسرحي وعناصره الأساسية المكونة من النص والأداء والفرجة والإخراج، وبالتالي فإن الجانب التقني رغم تطوره لا يستطيع تنحية هذه العناصر من صلب الفعل المسرحي، وإلا تحول المسرح إلى شكل فني ممسوخ ومشوّه ولا يمكن الرهان عليه لا في الحاضر ولا في المستقبل».

أما الدكتور محمد يوسف، فأوضح في مداخلته أن التطرّق لصراع الأصالة مع الحداثة، يجب أن يذهب بنا إلى خلق حالة متوازنة تختفي فيها كلمة: «صراع» وتتحول إلى كلمة: «انفتاح»، ذلك أن لكل تيار جديد في الفنون عموماً وفي المسرح خصوصاً رؤية خاصة ومستقلة، فهناك من يستميت في الدفاع عن الإمكانيات المذهلة للتقنيات الحديثة، وهناك من يرفض الاستعانة بها في كامل مفاصل العمل الفني، وهناك من يرى أن التقنية تفيد في جوانب وتضر في جوانب أخرى، خصوصاً إذا طغت على الركائز التقليدية للمسرح.

وقال يوسف إنه يميل للمسرح التقليدي المترجم، لرصانة وقوة مكوناته الأساسية وهي: النصّ والإخراج والأداء التمثيلي، دون الاعتماد الكبير على التقنيات، مضيفاً أن العديد من المسرحيين، خصوصاً الشباب باتوا يلجأون للتقنيات المبهرة كي يستروا عيوب الإخراج مثلاً أو ركاكة النص، أو ضعف الأداء الجسدي على الخشبة، وختم يوسف مداخلته بالقول: إن المسرح هو روح وقلب وإحساس وتفاعل حقيقي وحميمي بين مكونات العرض وبين الجمهور، ولذلك فإن المؤثرات التقنية مهما كانت مدهشة وصارخة، ستكون مؤثرات لحظية سرعان ما تتبخر من ذاكرة المتفرج، وتتلاشى من إدراكاته الجمالية تجاه عمق النص، وتألّق الإخراج، وحِرَفِيّة الأداء البشري الصّرْف على الخشبة.