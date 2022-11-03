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ثقافة

«الفأر جيرونمو» يعرّف الأطفال بعجائب إيطاليا

إليزابيتا دامي خلال الجلسة (من المصدر)
4 نوفمبر 2022 01:00

الشارقة (الاتحاد)

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كشفت الكاتبة الإيطالية إليزابيتا دامي، عن أحدث مؤلفاتها من سلسلة كتب الأطفال «الفأر جيرونيمو ستيلتون» الذي نشر بالتعاون مع وزارة الخارجية الإيطالية، فيما أطلقت النسخة العربية المترجمة في اليوم الأول من معرض الشارقة الدولي للكتاب 2022، ضمن الاحتفال بإيطاليا «ضيف شرف» الدورة الحادية والأربعين من المعرض الذي يعقد تحت شعار «كلمة للعالم».
جاء ذلك، خلال جلسة حوارية مع الكاتبة، أدارتها دكتورة إيدا زيليو غراندي، مديرة المعهد الثقافي الإيطالي في أبوظبي، حيث ناقشت إليزابيتا دامي، كتابها الجديد ضمن سلسلة «عجائب إيطاليا» الذي تخوض فيه شخصية الفأر الكرتونية «جيرونيمو»، وتم بيع ما يزيد على 180 مليون نسخة من السلسلة بـ52 لغة، إذ يتعرف الأطفال خلاله على أهم المعالم التاريخية والمعمارية والطبيعية في مدن إيطاليا المختلفة، في سياق ممتع، يمزج القصص المكتوبة بالرسوم الكرتونية والتصاميم المرحة.
وأعربت الكاتبة الإيطالية عن سعادتها بإطلاق النسخة العربية المترجمة لكتابها الجديد في الشارقة، لكونها بيئة تتناسب مع القيم التي تحاول ترسيخها عبر سلسلة «الفأر جيرونيمو»، كتحمل المسؤولية، واحترام الآخرين، والرأفة التي تجعل من العالم مكاناً أفضل، وأضافت: «أشعر أنني في وطني، لأنني أستطيع هنا أن أرى إمكانيات المستقبل، وجيلاً جديداً يجتمع لتشارك القيم الثقافية.. شكراً للشارقة!».
وفاجأت إليزابيتا دامي جمهورها، بدخول ممثل يتنكر في شخصية مؤلفاتها «الفأر جيرونيمو»، الذي نشر جواً من المرح بعد صعوده للمنصة ومخاطبته للحاضرين، مرتدياً بدلةً بألوان العلم الإيطالي، قبل أن يقوم بإتاحة الفرصة لتوقيع التذكارات للأطفال.

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