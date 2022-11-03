صدور كتاب «الشاعر عبد الله الهاشمي»

دبي (الاتحاد)

صدر حديثاً عن مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية كتاب جديد بعنوان «الشاعر الخطاط عبد الله محمد المساوى الهاشمي حياته ومختارات من شعره» للدكتور عبد الحكيم الزبيدي، وذلك ضمن سلسلة أعلام من الإمارات التي تصدر تباعاً عن المؤسسة، وتوثق حياة وأعمال شخصيات أثرت الحياة الثقافية، وأغنت المشهد الإبداعي والتي صدر منها حتى اليوم 33 كتاباً متميزاً.

ويأتي هذا الكتاب محاولة من المؤلف لإنصاف هذا الشاعر الجدير بالاهتمام، وللفت النظر إلى إنتاجه الشعري الغزير. وذلك تزامناً مع الذكرى المئوية لمولده حسب التقويم الهجري. وقد تم تقسيم الكتاب إلى قسمين: القسم الأول بعنوان «حياته وشعره»، ويحوي تعريفاً بحياة الشاعر ونشأته والأعمال التي مارسها في حياته، مع التعريف بأسرته، لما لها من أثر في تكوينه وحضور في أشعاره، كما يحوي دراسة فنية لشعره تتناول أهم خصائصه والأغراض التي تناولها. أما القسم الثاني فيحوي خمسين قصيدة مختارة من شعره، تمثل نماذج للأغراض الشعرية التي تناولها في شعره: قصائد وطنية، قصائد قومية، قصائد اجتماعية، قصائد عن الأسرة، قصائد في الغزل، قصائد تأملية، قصائد في الرثاء، قصائد متنوعة.

ويعد الشاعر الخطاط عبد الله محمد المُساوى الهاشمي (1925-2021 م) من شعراء الإمارات غزيري الإنتاج، فقد أصدر ثمانية دواوين شعرية، حوت ما يقارب 800 قصيدة. وكان ينشر شعره في الصحف الإماراتية (الاتحاد والخليج) على مدى أكثر من عشرين عاماً بشكل أسبوعي تقريباً، كما نشر العديد من قصائده في المجلات الأسبوعية والشهرية في الإمارات ودول الخليج، مثل مجلة «زهرة الخليج» و«الصدى» (الإمارات)، و«الفيصل» و«المجلة العربية» (السعودية) و«العربي» (الكويت).

يتوفر الكتاب في معرض الشارقة الدولي للكتاب دار العنوان، القاعة الأولى- جناح X 4.