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ثقافة

أطفال «الشارقة الدولي للكتاب» يسردون حكاياتهم الخياليّة

أطفال «الشارقة الدولي للكتاب» يسردون حكاياتهم الخياليّة
2 نوفمبر 2022 22:11

سرْدُ الأطفال للقصص والحكايات الخياليّة بأسلوب إبداعي، هدف وضعته ورشة العمل «قصص الصندوق السحري» لتجمع الأطفال من سنّ سبع سنوات فما فوق، في ردهات معرض الشارقة الدولي للكتاب 2022، لتتيح لهم الانطلاق في خيالاتهم وتوظيفها على شكل مسارح من صناديق صغيرة تنبض بالعجائب.
وكخليّة نحل تعمل بجدّ ومثابرة، شارك الأطفال بشغف في هذه الورشة التي تستضيفها أولى أيام الدورة الـ 41 من الحدث، تحت شعار «كلمة للعالم»، ليوفّر بذلك مساحة خاصة للصغار عبر ورش عمل تفاعليّة يقولون خلالها كلمتهم ويشكّلون مخيلاتهم على نحو قصصي مصوّر، الأمر الذي يُسهم في تنمية مهاراتهم الإبداعيّة فيما يتعلق بالسرد وصناعة المسارح.
تقول المسؤولة عن ورشة العمل: «جئنا من إيطاليا، لنشارك في هذا الحدث الدولي الكبير كضيف شرف، واليوم من خلال ورشة العمل هذه نحاول أن ننقل للأطفال هنا على أرض الشارقة ثقافة السرد القصصي والخيالي بأسلوب ممتع وتفاعلي، بعيداً كلّ البعد عن التلقين والأساليب والأدوات التقليديّة. منذ اللحظة الأولى لمسنا مدى حبّ الأطفال ومبادرتهم للمشاركة بحماس وشغف كبير، وهذا هو هدفنا الأساس وراء مشاركتنا، أن ننجح في تحفيز الأطفال واليافعين على المبادرة والمحاولة، بغض النظر عن إمكاناتهم الحالية، فالمحاولة والاستمتاع أثناءها هي بداية الطريق».
وعلى مدار أيام المعرض الممتدة في الفترة من 2 إلى 13 نوفمبر الجاري، والذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب في مركز إكسبو الشارقة، ستشهد تنظيم مؤسسة «تيترو فيردي» لورشة «قصص الصندوق السحري» باستمرار، كجزء من برنامج «إيطاليا» ضيف شرف معرض الشارقة الدولي للكتاب. 

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