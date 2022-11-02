«أبوظبي للإعلام» تُشارك في معرض «الشارقة للكتاب 41»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «أبوظبي للإعلام»، شركة خدمات الإعلام العامة الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن مشاركتها في فعاليات الدورة الـ41 من «معرض الشارقة الدولي للكتاب»، الذي انطلق يوم أمس في مركز إكسبو الشارقة تحت شعار «كلمة للعالم»، ويستمر على مدار 12 يوماً، وذلك بحضور نخبة من أقطاب صناعة النشر في المنطقة العربية والعالم.

وتتمثل مشاركة أبوظبي للإعلام في دورة هذا العام بصفتها «الشريك الإعلامي» لهذا الحدث، الذي يُعتبر من أبرز المشاريع الثقافية في المنطقة والعالم. كما تُشارك أبوظبي للإعلام في المعرض عبر جناح خاص بها يضم عدداً من المنصات الإعلامية والرقمية والتجارية التي تتبع لها. وتأتي مشاركة أبوظبي للإعلام في المعرض، بهدف تسليط الضوء على تطبيقات النشر والمنصات الرقمية التابعة لكل من صحيفة «الاتحاد» ومجلة «زهرة الخليج» ومجلة «ناشيونال جيوغرافيك» ومجلة «ماجد» ومنصة «محتوى»، وسيتم التركيز بشكل أساسي على تشجيع الزوار على تحميل تطبيقات هذه المنصات الإعلامية، ومتابعة الحسابات الرسمية التابعة لعلامات أبوظبي للإعلام، بما ينسجم مع استراتيجية التحول الرقمي التي تتبعها الشركة.

منبر وطني رائد

وبهذا الصدد، قال عبدالرحيم النعيمي، مدير عام أبوظبي للإعلام بالإنابة: «تؤكد المشاركة المستمرة لأبوظبي للإعلام في معرض الشارقة الدولي للكتاب على التزام الشركة بدعم المحافل الثقافية الوطنية ذات البعد الدولي سواءً على مستوى الرعاية الإعلامية أو الحضور البارز، كما تعكس التزام أبوظبي للإعلام بإنتاج وتطوير وتوزيع المحتوى الهادف والموجه للجمهور في دولة الإمارات والمنطقة العربية، بما يُسهم في تعزيز التوجهات الرئيسية للدولة كحاضنة للكتاب والإبداع الفكري والتلاقي والحوار الثقافي».

وتابع النعيمي: «إن مشاركة أبوظبي للإعلام في معرض الشارقة الدولي للكتاب على مستوى الرعاية والحضور ممثلةً بعدد من منصاتها الإعلامية والرقمية، وبعدد من المبادرات الترويجية، هو تجسيد لرسالة الشركة في إبراز رؤية القيادة وإنجازات الدولة ودعم تطلعات المجتمع في دولة الإمارات وقيمه المبنية على الاستثمار في الإنسان وعلى التنمية والتسامح».

وأضاف النعيمي: «لقد كانت أبوظبي للإعلام وستبقى منبراً وطنياً رائداً في مجال المساهمة بتعزيز وعي المجتمع بأهمية مواصلة الارتقاء بمستوى المعارف الإنسانية، والاهتمام بجودة المحتوى الفكري والثقافي والأدبي والعلمي والاقتصادي والتعليمي والفني، والتشجيع على القراءة وطباعة وتأليف ونشر المحتوى البنّاء والهادف، نظراً لأثرها المحوري في تقدم المجتمعات وصناعة مستقبل مزدهر وأكثر انفتاحاً وتسامحاً من خلال مد جسور التواصل الثقافي بين شعوب المنطقة والعالم».

مبادرات وخصومات

وفي مبادرة موجّهة للأطفال وعُشاق مجلة «ماجد» من زوار المعرض، سيشهد جناح أبوظبي للإعلام، الذي يقع في القاعة رقم (6)، إطلاق مسابقة مجلة ماجد بعنوان «أنا البطل»، حيث سيقوم الأطفال بتجربة اقتراح سيناريو قصة لشخصيتهم المفضلة والتنافس في طرح أفكارهم ومخيلاتهم للعيش بواقعية مع أحداث القصة، حيث سيتم تجسيد صورة الفائزين وقصصهم كرتونياً في الأعداد القادمة من مجلة «ماجد»، وتوفير خصومات بنسبة 25% على اشتراكات المنشورات الصادرة عن شركة «توزيع»، وذلك طوال أيام الأسبوع من الساعة 10 صباحاً وحتى 10 مساءً، ويوم الجمعة من الساعة 4 عصراً وحتى 11 مساءً.

الكلمة سبيل التواصل

يُوجه المعرض في دورته الجديدة التي تقام خلال الفترة من 2 حتى 13 نوفمبر وتحتفي بإيطاليا كـ«ضيف شرف»، رسالةً إلى كل سكّان العالم، يدعوهم فيها إلى الإيمان بالكلمة كسبيل للتواصل والحوار الإنساني القائم على القيم النبيلة، إذ يحوّل استضافته لكبار الكُتّاب العرب والأجانب، وتنظيمه لمئات الفعاليات، إلى تجسيد حي لما يُمكن أن تحققه الكلمة على مستوى تقدير واحترام التنوع الثقافي العالمي.

ويُسهم معرض الشارقة الدولي للكتاب في الارتقاء بصناعة النشر والكتب وتعزيز ثقافة القراءة بين شرائح المجتمع كافة. ويتضمن الحدث مجموعة واسعة من الأنشطة وجلسات النقاش وورش العمل والبرامج الفكرية والتعليمية المبتكرة، وسط بيئة معرفية متكاملة وجاذبة. وهو يُعد من أهم المنصات الإقليمية والدولية الرائدة في قطاع النشر، وملتقىً ثقافياً عريقاً، يُعزّز المشهد الثقافي والفكري لدولة الإمارات، عبر تسليط الضوء على نخبة من إنتاجات أبرز الكتاب والمثقفين، واستقطاب أهم دُور النشر وأبرز الجهات الفاعلة في هذه الصناعة.

يُذكر أن معرض الشارقة الدولي للكتاب كان قد تصدّر في دورته الماضية عام 2021، معارض الكتب العالمية كافةً بإعلانه «المعرض الأكبر في العالم» على مستوى بيع وشراء حقوق النشر لعام 2021، مسجلاً بذلك تاريخاً جديداً للثقافة الإماراتية والعربية وسوق صناعة الكتاب.