أحمد بن ركاض لـ«الاتحاد»: «الشارقة للكتاب» يراهن على الأثر الثقافي النوعي

محمد عبدالسميع (الشارقة)

يؤكد أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، اهتمام معرض الشارقة الدولي للكتاب بما يحدثه من أثر راهن على مستقبل الثقافة العربيّة، داعياً الكُتّاب والناشرين في المنطقة والعالم إلى الاستمرار في مسؤوليّاتهم الثقافيّة والقيام بدورهم، من خلال ما يقدّمونه من علوم ومعارف وآداب، باتجاه الإسهام في صناعة وعي المجتمعات.

وقال العامري في حديث لـ«الاتحاد»: إنّ معرض الشارقة الدولي للكتاب، واستناداً إلى رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، واحدٌ من الأعمدة الرئيسة لمشروع ثقافي وحضاري كبير، بما يجمعه من ناشرين ومثقفين ومقتنين، لصناعة النشر في المنطقة، من خلال دعم الكُتاب والناشرين والمترجمين وبناء المجتمع القارئ المدرك لقيمة المعرفة وتأثيرها على مستقبله.

في حين يظلّ هدف العديد من المعارض الكبرى العالمية هدفاً تجاريّاً بحتاً وقائماً على إتمام صفقات بيع وشراء الحقوق، أو تحقيق الجماهيرية، استقطب معرض الشارقة الدولي للكتاب مئات الآلاف والملايين من الزوار في برنامج ثقافي وترفيهي تعليمي متكامل لنخبة من الأدباء والفنانين والمبدعين من المنطقة والعالم، مع أنّ الدورة الأربعين لمعرض الشارقة أظهرت أنّه المعرض الأكبر في العالم على مستوى بيع وشراء الحقوق.

وحول مشاركاتها الخارجيّة، يؤكّد العامري حرص هيئة الشارقة للكتاب على تقديم التجربة والثقافة الإماراتية والعربيّة إلى العالم، كعملية مستمرة تهدف إلى تبادل الخبرات، وفتح أبواب التعاون مع المؤسسات العالمية، نحو توسيع قاعدة مصادر الحصول على المعرفة، وتقديم فرص عالمية جديدة للعاملين في صناعة الكتاب.

وعن فعاليات المعرض ونشاطاته، قال إنّها نوعيّة تحقق المتعة والفائدة وتثري التجارب وتحفز على القراءة، من خلال تبني قيم أصيلة ورسالة ثقافية، لافتاً إلى وجود نخبة من ضيوف الفن والأدب من المبدعين الإماراتيين والعرب والأجانب.

ضيوف

من الضيوف المبدعين الفنان عبادي الجوهر، والنجم العربي أحمد السقا، والروائيّة الفائزة بجائزة البوكر العالمية جيتانجالي شري، بالإضافة إلى أسماء مؤثرة، مثل الكاتب العالمي ديباك شوبرا، وكذلك الكاتب سلطان العميمي رئيس مجلس اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، والشاعرة خلود المعلا، والشاعر والكاتب إبراهيم الهاشمي، والكاتب الليبي محمد النعاس الفائز بجائزة البوكر العربية 2022، والكاتب ووزير الثقافة المغربي السابق محمد الأشعري أحد الحاصلين على جائزة البوكر العربية، والشاعر الكويتي محمد جارالله السهلي، والشاعر المصري هشام الجخ، وكاتب السيناريو المصري هاني سرحان، والروائي المصري أحمد مراد، واستشاري الصحة النفسية والطاقة الحيوية من مصر الدكتور أحمد عمارة، والكاتب الجزائري بومدين بلكبير، وغيرهم الكثير.

قيمة مضافة

ويرى العامري أنّ معرض الشارقة الدولي للكتاب قيمة مضافة سنويّاً وفرصة ثمينة للتواصل مع نجوم وكبار أدباء العالم والناشرين، فضلاً عن جوائزه النوعية، مثل: جائزة أفضل دار نشر عربية، وأفضل دار نشر أجنبية، وجائزة «ترجمان».