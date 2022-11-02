مكتبة محمد بن راشد تستعرض كتباً نادرة في «الشارقة للكتاب»

دبي (الاتحاد)

تشارك مكتبة محمد بن راشد، في «معرض الشارقة الدولي للكتاب 2022»، بهدف استعراض أبرز خدماتها والمزايا التي تقدمها للأعضاء وجميع شرائح المجتمع.

وتستعرض منصة مكتبة محمد بن راشد، الموجودة في صالة رقم 5 جناح رقم M-13، سلسلة فريدة من الكتب النادرة، ومن بينها مجلة الكويت والعراق الأدبية، والشيخ والبحر، كما تسلط الضوء على خدماتها وأحدث التقنيات المعتمدة بين أروقتها، ومن بينها الذكاء الاصطناعي، وفعالياتها الثقافية والترفيهية، وورش العمل التي تنظمها المكتبة، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لزوّار منصتها للتسجيل المسبق في عضويتها من خلال الأجهزة المتوافرة على المنصة.

وعن المشاركة، قال الدكتور محمد سالم المزروعي، عضو مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد: «إنَّ معرض الشارقة يُعد أحد أبرز المنصات التي تجمع الكتاب والمؤلفين ودور النشر من مختلف أنحاء العالم، ويشكل فرصة مثالية ومهمة لبحث أفق التعاون والعمل المشترك مع مجموعة من كبريات مؤسسات صناعة النشر والثقافة في العالم، إلى جانب الاطلاع على أحدث التقنيات في قطاع المكتبات وتبادل الخبرات»، مضيفاً «مشاركتنا في المعرض تأتي في إطار استراتيجيتها لتعريف الجمهور بهذه المبادرة الرائدة التي تمثل قيمة أدبية وعلمية وفكرية مضافة، تسهم في رسم ملامح مستقبل المشهد الثقافي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعزيز مكانة الدولة حاضرةً ثقافيةً ومنارةً معرفيةً تستقطب الباحثين والأدباء والمفكرين والمبدعين من المنطقة والعالم»، مؤكداً: «نحرص من خلال مشاركتنا في المعرض على التوسع في اقتناء مجموعات جديدة من العناوين والموضوعات، وتزويد المكتبة بأحدث الإصدارات المختلفة في التخصصات كافة لإثراء محتوى مكتبتنا، وتعزيز تجربة الزوار والأعضاء».

كما تقدم للزوار نبذة مميزة عن جولتها الافتراضية الجديدة التي توفرها عبر موقعها الإلكتروني، عبر الرابط: .https://storage.net-fs.com/hosting/6241505/28