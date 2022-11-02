«مؤتمر المكتبات» يجمع خبراء القطاع من جميع أنحاء العالم

الشارقة (الاتحاد)

تُقام الدورة التاسعة من «مؤتمر المكتبات» خلال الفترة من 8 إلى 10 نوفمبر الجاري، تحت مظلة البرامج المهنية المصاحبة لفعاليات الدورة الـ41 من «معرض الشارقة الدولي للكتاب 2022»، وتوفر هذه الدورة فرصة الحضور الشخصي أو المشاركة عن بُعد لتعزيز الوصول إلى برنامجه المكثف.

ويجمع المؤتمر الذي تنظمه «هيئة الشارقة للكتاب»، بالتعاون مع «جمعية المكتبات الأميركية»، نخبة من خبراء الصناعة للتواصل والنمو المهني عبر مجموعة من الجلسات واللقاءات في «ردهة المكتبيين» المخصصة لأمناء المكتبات والمعلمين، ويقدّم لهم فرصة فريدة لتبادل المعلومات حول المنتجات والخدمات الخاصة بالمكتبات.

ويتضمن برنامج المؤتمر ورش عمل تستمر ليوم كامل، تليها في اليومين التاليين عروض تقديمية وجلسات نقاشية مع نخبة من خبراء وأمناء المكتبات العالميين، بهدف تدريب المتخصصين من جميع أنواع المكتبات العامة، والمدرسية، والأكاديمية، والخاصة، لتنمية المهارات القيادية، والتعرف على أفضل الممارسات، وتوجهات القراء الحالية، وأحدث تقنيات المكتبات، وغيرها.

ورش العمل ما قبل المؤتمر

تبدأ دورة العام الجاري من المؤتمر بورشتي عمل في 8 نوفمبر، تركز الأولى على أهمية التفكير الإبداعي والتعاون في تعزيز الابتكار على مستوى القطاع وتلبية الاحتياجات المتغيرة لمجتمع المكتبات، وتوفّر الثانية تدريباً لأمناء المكتبات وموظفيها المسؤولين عن فهرسة المخطوطات والأرشيفات، وتعرفهم على أحدث نسخة من مجموعة أدوات وصف المصادر وإتاحتها، إلى جانب تقديم رؤى رئيسة حول تجربة «معهد الدراسات الشرقية للآباء الدومنيكان» في فهرسة التراث العربي الإسلامي.

جلسات نقاشية

يُفتتح اليوم الأول من المؤتمر بكلمة رئيسة تقدمها ليسا كانانيوبوا بيلايو-لوزادا، رئيسة جمعية المكتبات الأميركية، ومديرة خدمات البالغين بمنطقة مكتبة بالوس فيرديس في كاليفورنيا، يليها أربع جلسات نقاشية.

ويشارك أعضاء «مجلس مكتبة سنغافورة الوطنية» للحديث عن تجربة المكتبة في إحداث تغيير إيجابي بحياة الصغار والكبار من خلال برنامج القراءة المبكرة.

ويجمع المؤتمر أيضاً أعضاء اللجنة الإقليمية للاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات (إفلا) لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونظراءهم في أميركا الشمالية للوقوف على أبرز خطط العمل الخاصة.