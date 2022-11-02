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ثقافة

إصدارات متنوعة لـ«العويس الثقافية» في «الشارقة للكتاب»

إصدارات متنوعة لـ«العويس الثقافية» في «الشارقة للكتاب»
3 نوفمبر 2022 01:16

الشارقة (الاتحاد)

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تشارك مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية في الدورة الـ 41 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب، حيث تعرض مجموعة كبيرة من الإصدارات التي قدمتها المؤسسة للمكتبة العربية طيلة 35 سنة، وتتوفر الكتب في دار العنوان بالقاعة الأولى جناح X 4.
وتمثل إصدارات المؤسسة إضافة حقيقية للمكتبة العربية، فقد انتهجت المؤسسة خطاً متزناً للنشر ومتنوعاً بين النقد والتوثيق والأدب والدراسات، كما وثقت المؤسسة جميع ندواتها التي أقامتها داخل وخارج الإمارات، وأصدرت عشرات الكتب ضمن سلسلة «الفائزون» وسلسلة «أعلام من الإمارات» وانتخبت كتاباً مميزاً ومؤثراً لكل فائز وأعادت طباعته ليكون متوفراً بين أيدي القراء.
وتأتي مشاركة مؤسسة سلطان بن علي العويس في هذه التظاهرة، وسط اهتمامها المتزايد بقطاع النشر، من خلال رفد المكتبة بكتب نوعية متميزة تعكس توجهاً ثقافياً أصيلاً من خلال سلاسلها المتميزة مثل سلسلة «أعلام من الإمارات» التي تؤكد دور المؤسسة في دعم الفعل الثقافي، ودأبها وحرصها على تخليد إنجازات أولئك الذين عبّدوا طريق الفكر والثقافة والمعرفة في الإمارات، والذين أعطوا ثمرة حياتهم، فكانوا مشاعل تضيء درب المستقبل، وتفتح الأفق أمام الإبداع بكل أشكاله من درر الأدب والثقافة، لتعيدهم إلى الذاكرة الحية ولتفيد بأفكارهم النيّرة والطموحة، عقول الأجيال الجديدة.
وتشكل الكتب التي تصدرها المؤسسة مرجعاً مهماً بين أيدي طلبة العلم والمعرفة، والنقاد والمهتمين نظراً للقيمة الفكرية الكبيرة في صفحاتها، ناهيك على الشكل الفني الأنيق للأغلفة والطباعة الفاخرة التي تميز كل إصدار. كما تتوافر إصدارات المؤسسة إلكترونياً، حيث يمكن طلب الكتب عبر الموقع: www.alowaisbooks.com.
يذكر أن مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية دأبت على المشاركة في معرض الشارقة الدولي للكتاب، نظراً لما يمثله من قيمة كبيرة في عالم صناعة الكتاب.

مؤسسة العويس الثقافية
معرض الشارقة
الإمارات
معرض الشارقة الدولي للكتاب
الشارقة
معرض الشارقة للكتاب
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