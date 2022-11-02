«أبوظبي للغة العربية»: إعفاء الناشرين المشاركين في معارض الكتاب من رسوم دورة 2022

أبوظبي (الاتحاد)

انطلاقاً من الدور المهم الذي تمثله إمارة أبوظبي كمنارة عالمية للثقافة، وإيماناً من مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، بالدور الثقافي الكبير للناشرين، والحرص على دعمهم في ظل الظروف العالمية التي انعكست على قطاع النشر بعد الجائحة، أعلن المركز عن إعفاء العارضين المشاركين في دورات معارض «أبوظبي الدولي للكتاب» و«مهرجان العين للكتاب»، و«الظفرة للكتاب» لعام 2022 من رسوم الإيجار، وذلك تماشياً مع استراتيجية المركز لتمكين استمرارية ونمو أعمال قطاع النشر، وتعزيز مرحلة التعافي، ودعماً للناشرين المحليين والناشرين من جميع أنحاء العالم.

وكان المركز أعلن أول أمس عن تنظيمه لـ«مهرجان العين للكتاب» خلال الفترة من 14 وحتى 20 نوفمبر الجاري في مدينة العين، ومن خلال أجندة حافلة بالفعاليات الثقافية والمعرفية والفنية المتنوعة التي تناسب جميع فئات المجتمع.

وثمّن الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، هذه الخطوة النوعية لدعم تحقيق أهداف الاستراتيجية الجديدة لـ«معرض أبوظبي الدولي للكتاب»، ومعارض الكتاب بشكل عام، والتي تأتي لتترجم رؤية القيادة الرشيدة لترسيخ المعرفة والارتقاء بقطاع النشر ودعم الناشرين المحليين، وتعزيز التواصل الفعّال بين هذه المعارض، بصفتها منصّات ثقافية معرفية سنوية بارزة، وقطاعات النشر والمحتوى الإبداعي محلياً وإقليمياً وعالمياً. وأضاف: «حقّق معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2022 الذي ينظمه المركز بشكل سنوي نجاحات لافتة، أدت إلى تكريس مكانته ضمن المشهد الثقافي العالمي، وبما يواكب ريادة دولة الإمارات، وإمارة أبوظبي على وجه الخصوص، كحاضنة لأهم المعارض والفعّاليات الثقافية، التي تفتح الأبواب واسعة أمام العالم للتعرّف على الإبداعات الإنسانية في مختلف المجالات. كما تمكّن الحدث في نسخته الأخيرة من دعم الناشرين وتحفيز التنافسية فيما بينهم للنهوض بقطاع النشر وتطويره من كافة الجوانب. وكذلك نعمل حالياً على تطوير مهرجان العين للكتاب والظفرة للكتاب لينطلقا بحلة جديدة تواكب متطلبات وتطلعات الناشرين وقطاع النشر المحلي».

وقدّم معرض أبوظبي الدولي للكتاب في نسخته الأخيرة وعلى مدار أسبوع كامل، مجموعة واسعة من الفعّاليات الثقافية والمعرفية والفنيّة الشاملة التي استهدفت مختلف فئات الجمهور. فاستضاف 1130 ناشراً من أكثر من 80 دولة، ونخبة من الأسماء الأدبية والفكرية والمعرفية من حملة أهم الجوائز العالمية مثل نوبل وجائزة الشيخ زايد للكتاب والبوكر وبوليتزر وغيرها، الذين شاركوا في تقديم أكثر من 650 فعّالية متنوّعة.