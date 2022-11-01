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ثقافة

بريطانيا والمكسيك تحصدان جائزة النسخة الأولى من «الشارقة لحقوق النشر»

أحمد بن ركاض العامري، ومنصور الحساني، وغابرييل نييتو، وماورو سبانيول
2 نوفمبر 2022 02:06

الشارقة (الاتحاد) 

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أعلنت «هيئة الشارقة للكتاب» أمس الاثنين (31 أكتوبر)، أسماء الفائزين بالنسخة الأولى من «جائزة الشارقة لحقوق النشر» 2022، خلال فعاليات اليوم الثاني للدورة الـ12 من مؤتمر الناشرين، التي تقام قبيل انطلاق «معرض الشارقة الدولي للكتاب» 2022.
وحصد الجائزة عن فئة «المهنيين المستقلين والعاملين مع وكالات متخصصة في بيع حقوق الكتب للناشرين ومانحي التراخيص» ماورو سبانيول من وكالة «بوكس-إيفريوير» البريطانية، فيما نال الجائزة عن فئة «خبراء بيع وشراء حقوق الترجمة في دور النشر»، غابرييل نييتو من وكالة «إديتوريال بلانيتا» المكسيكية.
وشهدت النسخة الأولى من الجائزة تقديمات من 14 دولة، وصل منها 6 مرشحين للقائمة القصيرة التي تم الإعلان عنها على هامش مشاركة الهيئة في فعاليات الدورة الـ74 من «معرض فرانكفورت الدولي للكتاب» في ألمانيا أكتوبر الماضي.
وكرّم أحمد بن ركاض العامري، رئيس «هيئة الشارقة للكتاب»، الفائزين بالنسخة الأولى من الجائزة التي تحتفي بالإنجازات والمساهمات الرائدة للعاملين في قطاع حقوق النشر، ودورهم الأساسي في إثرائه والارتقاء به، بالإضافة إلى دعمهم وتوفير الفرصة لهم لتعزيز شركاتهم وتنميتها، بحضور المرشحين للقائمة القصيرة للجائزة، ونخبة من كبار الناشرين وخبراء صناعة النشر من دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم.
وحصل ماورو سبانيول على الجائزة تكريماً لجهوده الريادية الاستباقية الفعالة، وشغفه، ومعرفته المتخصصة بكافة جوانب قطاع وأسواق النشر، وفهمه المتعمق لاحتياجات المتعاملين.
وحمل غابرييل نييتو الجائزة تقديراً لمعرفته المتعمقة بدقائق تفاصيل حقوق النشر، وإبرام الصفقات وتوقيع العقود، وفطنته واستعداده لتسهيل وتسريع ومتابعة عمليات بيع حقوق الكتب.
وقال منصور الحساني، مدير إدارة خدمات الناشرين في هيئة الشارقة للكتاب: «تأتي هذه الجائزة استكمالاً لمشروع الإمارة الثقافي الذي انطلق منذ أكثر من أربعة عقود تماشياً مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لترسيخ صناعة الكتاب والارتقاء بدوره في تعزيز التفاهم والحوار الثقافي، والاحتفاء بالناشرين وإنجازاتهم، وحماية حقوقهم».

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