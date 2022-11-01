«أبوظبي للغة العربية» يعلن تفاصيل «مهرجان العين للكتاب 2022»

سعد عبد الراضي (العين)

نظم مركز أبوظبي للغة العربية مؤتمراً صحفياً مساء أمس الأول في بيت محمد بن خليفة بمدينة العين، بحضور الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، وسعيد حمدان الطنيجي، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية بالإنابة، وجمع من المثقفين والمهتمين وممثّلي وسائل الإعلام، أعلن فيه عن تفاصيل الدورة الثالثة عشرة من مهرجان العين للكتاب 2022 الذي يُقام تحت رعاية سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثّل الحاكم في منطقة العين، وتُقام فعالياته خلال الفترة من 14 إلى 20 نوفمبر الجاري في استاد هزاع بن زايد بمدينة العين، في دورة متجددة تُبرز خمسة مواقع ثقافية مهمة وذات تاريخ طويل في المدينة، وتقدّم للجمهور والزوّار تجربة غنية بالفعاليات والأنشطة الثقافية والأدبية والتفاعلية المتنوّعة، التي تستهدف قطاع الشباب وتفتح أمامهم آفاقاً واسعةً للإبداع والابتكار.

محتوى معرفي

وقال الدكتور علي بن تميم، في كلمته خلال الحدث، إن «مهرجان العين للكتاب 2022» يأتي امتداداً لمعرض العين للكتاب الذي نظمه المركز على مدار اثني عشر عاماً، ليُقدم نسخة متجددة من الحدث تحتفي بالآداب والفنون والكتاب، وبما يناسب التطورات التي شهدها العصر والمجتمع، كما يُسلط الضوء على خمسةٍ من أهم الصروح الثقافية التي تُميز مدينة العين وتُبرز هويتها الثقافية والتراثية. وأضاف: «اخترنا شعار المهرجان هذا العام ليعكس الطابع الترحيبي لمدينة العين وخصوصيتها، التي تحتضن زوّارها دائماً في أجواءٍ استثنائية، تستمدّها من هويتها المتفرّدة وسماتها التراثية والعمرانية، إذ حرصت قيادتنا الحكيمة منذ تأسيس الدولة على أن تبقى العين واحةً غنّاء تزهو بمعالمها الطبيعية ومواقعها الأثرية، لترحّب بالجميع من كل مكان، لذا جاء شعار الحدث «العين أوسع لك من الدار».

وأوضح: «تستهدف دورة هذا العام من مهرجان العين للكتاب توفير منصّة فريدة لإشراك جميع شرائح المجتمع، وتقديم محتوى معرفي وفني وثقافي يعمّق القيم والموروث الإماراتي الأصيل، بما يُسهم في بناء مجتمع قارئ يحتفي بالكِتاب والكاتب، ويُعلي من قيمة القراءة عادةً دائمةً في حياة الناس، تُسهم في تأسيس مجتمع مُثقّف ومبدع وقادر على المضي قدماً في مسيرة التنمية المستدامة لدولتنا. كما يعكس المهرجان ما وُفقنا في تقديمه من مبادرات ومشاريع وجهود لتعزيز مكانة اللغة العربية بوصفها أبرز مقوّمات وركائز هوية المجتمع الإماراتي.

تنوع وزخم

بدوره، قال سعيد حمدان الطنيجي، إن مهرجان العين للكتاب يُطلّ هذا العام على مجتمع القُراء بشكل أكثر تنوعاً وزخماً، وذلك بناءً على نجاحاته السابقة وتاريخه الطويل والعريق في تعزيز الأدب والثقافة، والاحتفاء بالموروث الشعبي والكلمة والكاتب الإماراتي، وعلى حد سواء تقديم تجربة ثقافية تفاعلية حافلة بالأنشطة والندوات والفعاليات النوعية، وتعزيز مكانة مدينة العين على الخريطة الثقافية.

وأضاف: نحتفل من خلال المهرجان بالروح المتجددة لمدينة العين عبر استضافة 110 عارضين، واستهداف حضور أكثر من 35 ألف زائر، للاستمتاع بباقة من الأنشطة المتنوّعة في مواقع مختلفة، مثل استاد هزاع بن زايد، الذي يعد تحفة معمارية مميزة وصرحاً رياضياً استثنائياً تم بناؤه وفق أحدث التقنيات العالمية المتطورة، ليعكس أصالة مدينة العين والنهضة الرياضية في الإمارات، بجانب مكتبة زايد المركزية، التي تُعتبر أكبر مكتبة في مدينة العين وتضم أكثر من 100 ألف عنوان متنوع، فضلاً عن جامعة الإمارات أول جامعة وطنية شاملة وصرح أكاديمي وبحثي مهم على مستوى العالم، بالإضافة إلى بيت محمد بن خليفة، الذي يُعد وجهة ثقافية فريدة من نوعها ومقصداً مجتمعياً متمركزاً في بيت تراثي.

أجندة حافلة

ويقدّم مهرجان العين للكتاب 2022 بشكله الجديد والمبتكر للجمهور والمختصين، منصة فريدة من نوعها تحتضن سائر فئات المجتمع المحلي بمختلف اهتماماتها، عبر تقديم فعاليات وأنشطة أدبية وموسيقية، ورياضية وتراثية، وتنظيم أكثر من 40 ندوة ثقافية ضمن البرنامج الثقافي للمهرجان، تتناول مواضيع مختلفة عن التراث والأسرة والطفل والرياضة والتاريخ والفنون والأدب والأمسيات الشعرية، التي ستتوزّع على بيت محمد بن خليفة، وقصر المويجعي وجامعة الإمارات.

فيما يستضيف الموقع الرئيس للمهرجان، وهو استاد هزاع بن زايد، برامج الأطفال والناشئة التي تتضمن فعاليات وورش عمل فنية وتفاعلية للأطفال والجمهور، إلى جانب البرنامج الفني، الذي يتميّز بكونه برنامجاً حافلاً يضم ما يزيد على 200 نشاط.

14 ندوة

كما تستضيف فعّاليات الحدث في موقع قصر المويجعي برنامج «الكلمة المغنّاة»، وهو احتفاء برموز الشعر النبطي وإرثهم من القصائد المغنّاة الخالدة التي اشتهرت محلياً وعربياً طوال العقود الماضية، فيما يخصّص المهرجان برنامجاً حافلاً طوال أيامه للاحتفاء بثلاثة عشر شاعراً من أبرز شعراء مدينة العين، ممن اشتُهرت قصائدهم المغنّاة بين الناس.

كذلك يُنظم «بيت محمد بن خليفة» ما يناهز 14 ندوة طوال فترة المهرجان، ستتطرق إلى عناوين مهمة منها: «الاستثمار في الشباب.. طريق العبور للمستقبل»، و«الإمارات مركزاً عالمياً رائداً للأمن الغذائي المبتكر.. مدينة العين نموذجاً»، إلى جانب «الحلول الإبداعية المستدامة لتعزيز نمو الأطفال.. المجلس الاستشاري للأطفال نموذجاً»، و«دعم الابتكار وتعزيز المواهب.. الطريق إلى التنمية المستدامة»، و«بطلات إماراتيات.. سفيرات الوطن في المحافل الرياضية»، وغيرها العديد من العناوين الأخرى المهمة.

أما مكتبة زايد المركزية، فستحتضن حفل تكريم الفائزين بـ«جائزة كنز الجيل» في نسختها الأولى بتاريخ 16 نوفمبر، وستنظّم ورش عمل متخصصة في الكتابة الإبداعية لقصص الأطفال، والأعمال السينمائية الموجّهة للأطفال.

عروض تستقطب العائلات

ومن جهة أخرى، سيُقدّم البرنامج الفني للمهرجان عروضاً فنية متنوعة، منها عروض شعبية وتراثية تسلّط الضوء على جمالية موسيقى الشعوب، إلى جانب عروض الشخصيات الكرتونية، والعروض المتنقّلة، التي ستُقام بين أروقة المهرجان وعلى مسرح العروض، لإضفاء أجواءٍ من البهجة والسرور على المكان، وتقديم تجربة فريدة من نوعها طيلة أيام المهرجان. كما تستضيف مراكز التسوق في مدينة العين فعالية «خزانة الكتب» طيلة أيام المهرجان، وذلك في كل من الجيمي مول والعين مول والبوادي مول.