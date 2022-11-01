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ثقافة

500 عنوان لـ«معهد التراث» في «الشارقة للكتاب»

عبد العزيز المسلم
1 نوفمبر 2022 21:56

الشارقة (وام)

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يشارك معهد الشارقة للتراث في معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ41 التي ستنعقد خلال الفترة من 2 حتى 13 نوفمبر الجاري بأكثر من 500 عنوان في شتى مجالات التراث الثقافي، ومن بينها أحدث الإصدارات.وقال الدكتور عبدالعزيز المسلّم رئيس معهد الشارقة للتراث: يندرج إصدار هذا الكم النوعي من الكتب والمنشورات ضمن رؤية المعهد الثقافية الشاملة والمتكاملة والرامية إلى رفد الساحة الثقافية بنتاجات علمية قيّمة تراعي المعايير العلمية والضوابط الأكاديمية المتعارف عليها في مجال النشر، والتي تتّسق مع مشروع الشارقة الثقافي وتتماشى مع توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة السامية، والرامية إلى بناء جسور المعرفة عبر الكتاب، من خلال انتخاب عناوين شائقة ذات مضامين ثرية تسهم في بلورة الوعي الثقافي وإثراء المكتبة الإماراتية والعربية بالجديد والمفيد في الثقافة والتراث والأنثروبولوجيا والموضوعات ذات الصلة.
وأضاف أن معهد الشارقة للتراث يعمل على إثراء المشهد الثقافي والمكتبة الإماراتية والعربية بعناوين غنية ومتنوعة في مجالات الثقافة والفكر والتاريخ والإنتربولوجيا، وغيرها من المعارف في كل مناسبة.

معهد الشارقة للتراث
الإمارات
الشارقة
معرض الشارقة الدولي للكتاب
معرض الشارقة للكتاب
عبدالعزيز المسلم
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