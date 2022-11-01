إصدارات «الإمارات للسياسات» في «الشارقة للكتاب 41»

أبوظبي (وام)

يُشارك مركز الإمارات للسياسات في معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الحادية والأربعين، التي تُقام في مركز إكسبو الشارقة، من 2 إلى 13 نوفمبر الجاري.

وقالت الدكتورة ابتسام الكتبي، رئيسة مركز الإمارات للسياسات، إن المركز يُولي باستمرار أهميةً للمشاركة في هذا المعرض، الذي يُعد من أكبر المنصات لعرض الكتب وتسويقها على مستوى الدولة والإقليم، فضلاً عن كونه مهرجاناً ثقافياً وفكرياً مهماً يحفل بالعديد من الفعاليات الثقافية والإبداعية والفكرية التي تستقطب آلاف الزوار والمهتمين من داخل الدولة وخارجها.

وأشارت إلى أن المركز سيعرض في جناحه بالمعرض، الكائن في القاعة 5 الجناح 6-L، مجموعةً متنوعة من إصداراته باللغتين العربية والإنجليزية، وهي الإصدارات التي تركز على فهم وتحليل القضايا والأزمات المتفاعلة في المنطقة، باعتبار أن المركز انطلق منذ تأسيسه من الحاجة إلى فهم واقعنا وقضايانا من منظور مصالح دول المنطقة وشواغلها.وأضافت ابتسام الكتبي أن إصدارات المركز تُقدِّم منهجية جديدة لمقاربة قضايا المنطقة ومحاولة فهمها، فهي لا تكتفي بتشخيص التحديات والمشكلات وإنما تحاول رسم سيناريوهات وتطوير بدائل للسياسات تصب في خدمة مجتمعات المنطقة، وتحقيق أهدافها، مُؤكدةً أن إصدارات المركز تهمّ شريحة واسعة من القرّاء، فعدا عن صنّاع القرار والسياسيين، فهي أيضاً تحظى باهتمام الباحثين والدارسين والمتخصصين بقضايا المنطقة وشؤونها، فضلاً عن عموم المثقفين وهواة المطالعة.

ومن الإصدارات الحديثة التي ستتوافر على رفوف جناح المركز بمعرض الشارقة لهذا العام، كتب مثل «نموذج دولة الإمارات في بناء القوة: رؤية محمد بن زايد»، و«الصراع على البصرة: تشابُك السياسة والنفط والمصالح الإقليمية في محافظة العراق الجنوبية» وغيرها من الإصدارات.