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ثقافة

نجوم منصات التواصل الاجتماعي يشاركون في فعاليات «الشارقة للكتاب»

نجوم منصات التواصل الاجتماعي يشاركون في فعاليات «الشارقة للكتاب»
1 نوفمبر 2022 20:28

الشارقة (الاتحاد)

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ضمن البرنامج المتكامل الذي يضم أكثر من 1500 فعالية، وتأكيداً على أهمية الاستفادة من منصات التواصل الاجتماعي بشكل إيجابي، تجمع فعاليات الدورة الـ41 من «معرض الشارقة الدولي للكتاب» التي تقام على مدار 12 يوماً في الفترة من 2-13 نوفمبر، في مركز إكسبو الشارقة، تحت شعار «كلمة للعالم»، كوكبة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي العرب، متيحة للجمهور والزوار فرصة لقائهم عن قرب، والتعرف على رؤاهم حول توجيه منصات التواصل الاجتماعي للمساهمة في عملية التنمية الاجتماعية والثقافية الشاملة، والاستماع إلى تجاربهم وخبراتهم في هذا المجال.
وتتضمن فعاليات دورة العام الجاري من المعرض، 30 ورشة عمل متخصصة في «منصة التواصل الاجتماعي»، يشارك في تقديمها 10 ضيوف، كما تشهد مشاركة نخبة من مؤثري منصات التواصل الاجتماعي، من أبرزهم الدكتور خالد غطاس، وإيمان صبحي، ورضوى الشربيني، وطارق الحربي، وغيرهم من الأسماء.
تعد إيمان صبحي، صانعة محتوى برنامج «ماذا لو؟» على منصة يوتيوب، واحدة من أشهر الشخصيات الشابة في جمهورية مصر العربية، وتتميز بشغفها ومحبتها للتصوير والإعلام، وعملت في مجالات التسويق والصحافة، ومن المقرر أن تبث إيمان صبحي حلقة من برنامجها «ماذا لو؟» من قلب الحدث، يوم الخميس، الموافق 3 نوفمبر، عند الساعة الخامسة مساءً.
وانطلقت مسيرة المذيع والإعلامي السعودي طارق الحربي ببرنامج سلامتك التوعوي، وواصل مشواره في عدد من الأعمال التلفزيونية والمسرحية، وبدأ بتقديم برنامج «طارق شو» على قناة روتانا خليجية الذي حصل على أكثر من 230 مليون مشاهدة على يوتيوب، ومليار و200 مليون مشاهدة على سناب تشات، وسيقوم طارق الحربي بجولة، يوم الخميس، الموافق 3 نوفمبر، عند الساعة الخامسة مساءً، للقاء متابعيه ومعجبيه من زوار معرض الشارقة الدولي للكتاب 2022.
ويستضيف المعرض الإعلامية المصرية رضوى الشربيني التي قدمت عدداً من البرامج التلفزيونية، كما تعمل في شبكة تلفزيون العرب، إلا أنها اكتسبت شهرة كبيرة من خلال برنامج «هي وبس» الذي تقدمه على قناة سي بي سي، وستشارك رضوى الشربيني في جلسة نقاشية يوم الأحد، الموافق 6 نوفمبر، في الساعة الثامنة والنصف مساءً.
وأنشأ الدكتور اللبناني خالد غطاس قناة على منصة اليوتيوب ونجح بجذب ملايين المتابعين بسبب تحفيزه وقدرته على الإقناع والطريقة الفكاهية التي يقدم بها النصائح لمتابعيه، حيث يستثمر خبرته بالسلوك البشري لإلهام العديد من الأشخاص وبث الإيجابية في نفوسهم، ويشارك خالد غطاس بجلسة نقاشية يوم الجمعة، الموافق 11 نوفمبر، في الساعة السابعة مساءً، بالقاعة الرئيسية خلال فعاليات المعرض. 

معرض الشارقة الدولي للكتاب
مركز إكسبو الشارقة
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