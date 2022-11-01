12 فعالية ثقافية لـ«كُتّاب الإمارات» في «الشارقة للكتاب»

الشارقة (الاتحاد)

اعتمد مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات برئاسة سلطان العميمي برنامجه الثقافي للدورة الـ 41 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، مشيداً بالرعاية الكريمة والدعم اللامحدود من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرئيس الفخري لاتحاد كتّاب وأدباء الإمارات، للمعرض وفعالياته، ومثمناً جهود هيئة الشارقة للكتاب.

وسيلتقي جمهور المعرض نخبة من الأدباء والكتاب الذين أثروا المشهدين الأدبي والثقافي الإماراتي والعربي بأعمالهم في مجالات الشعر والرواية والفكر والنقد والترجمة وأدب الطفل.

وسيتيح جناح اتحاد كتاب وأدباء الإمارات لزواره الاطلاع على إصدارات الاتحاد كافة، الحديثة والسابقة، وحضور فعاليات وأمسيات وجلسات حوارية بموضوعات متنوعة ضمن برنامجه الثقافي الذي يتضمن 12 فعالية تمتد على مدار 12 يوماً خلال الفترة من 2 حتى 13 من نوفمبر المقبل في مركز إكسبو الشارقة، إذ يحفل بلقاءات وندوات تسلط الضوء على تجارب الأعضاء والمراحل والمحطات التي مروا بها خلال مسيرتهم الإبداعية.

ويبدأ الاتحاد برنامجه الثقافي يوم الثالث من نوفمبر، السادسة مساء، في قاعة الفكر بالمعرض بجلسة ثقافية عنوانها «في ضوء كتاب - بيوت مدينة الشارقة والقرى المجاورة لها وساكنوها»، لمناقشة كتاب صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرئيس الفخري لاتحاد كتّاب وأدباء الإمارات، يقدمها سلطان العميمي، رئيس الاتحاد، وتديرها الكاتبة عائشة سلطان، نائب رئيس الاتحاد.

وتبدأ الفعالية الثانية في السادسة من مساء الرابع من نوفمبر بقاعة ملتقى 2 بالمعرض تحت عنوان «شهادات فنية في الحراك الثقافي»، حول مشهد الفن التشكيلي في الدولة من خلال عرض منجزات أبرز الفنانين التشكيليين الإماراتيين، يشارك فيها د.محمد يوسف ود. نجاة مكي.

وفي الخامسة من مساء الخامس من نوفمبر، ينظم الاتحاد في قاعة الفكر بالمعرض جلسته الثالثة بعنوان «في ضوء كتاب رسائل جوهرية»، لمناقشة كتاب «رسائل جوهرية» لسمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي الذي يحمل رسائل مهمة للأجيال والأسر والمجتمعات، وستتحدث في الجلسة الأديبة شيخة الجابري، بإدارة د. مريم الهاشمي، رئيس نادي النقد.

وفي السادس من نوفمبر، يقيم الاتحاد في الثامنة والنصف مساءً فعالية «شهادات أدبية حول الحراك الثقافي» في قاعة ملتقى 1 بالمعرض، يتحدث فيها الفنان التشكيلي هشام المظلوم، وتدير الفعالية الشاعرة صالحة غابش.

فيما يقيم الاتحاد في يوم السابع من نوفمبر في قاعة ملتقى 1 بالمعرض، جلسة ثقافية فنية بعنوان «شهادات حول الفن المرئي» التي تسلط مجموعة من الشهادات الأدبية الضوء على المنجزات العديدة للمتحدثين، إضافة إلى عملهم في مختلف حقول الفكر والأدب والفن، وتتحدث فيها الفنانتان موزة المزروعي وياسر النيادي، ويدير اللقاء الفنان د. حبيب غلوم.

ويعقد الاتحاد في السادسة من مساء يوم الثامن من نوفمبر في قاعة ملتقى 2 بالمعرض، جلسة ثقافية بعنوان «الشاب مؤلفاً ومترجماً»، تتحدث فيها الكاتبة باسمة المصباحي، عن دور التجارب الشبابية في نمو الأدب في المجتمعات، وتدير الجلسة الكاتبة لميس فضلون.

وفي السادسة من مساء يوم التاسع من نوفمبر، وفي قاعة الفكر بالمعرض، ينظم الاتحاد جلسة بعنوان: «لماذا نؤلف كتاباً؟»، وتدور الجلسة حول عالم صناعة الكتاب، بمشاركة صالحة غابش ومحسن سليمان، وتدير الجلسة الإعلامية علياء المنصوري.

وفي الثامنة والنصف من مساء يوم العاشر من نوفمبر، يقيم الاتحاد في قاعة ملتقى2 بالمعرض، جلسة ثقافية بعنوان «إبداعات شابة»، بمشاركة نخبة من شباب المبدعين في لقاء إبداعي من أجل قراءة وعرض مختارات معبرة عن كتاباتهم الجديدة المتميزة، يشارك فيها كل من الكُتاب: فاطمة بدر (قصيدة النثر)، عبير أحمد (القصة القصيرة)، أحمد محمد السويدي (القصيدة العمودية)، سلمى الهاشمي (القصيدة النبطية)، وتدير اللقاء الشاعرة نجاة الظاهري.

وفي الثامنة من مساء اليوم الثالث عشر من نوفمبر، تقام بقاعة المقهى الثقافي بالمعرض، أمسية شعرية بعنوان «نصوص في العزلة»، متضمنة قراءة من كتاب نصوص في العزلة، الصادر بالتعاون بين وزارة الثقافة والشباب، واتحاد كُتاب وأدباء الإمارات، بالإضافة إلى حفل توقيع الكتاب على هامش الأمسية بمشاركة الكُتاب: أمل السهلاوي، وحسن النجار، ونائلة الأحبابي، وتدير الجلسة د. بديعة الهاشمي.