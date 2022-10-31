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ثقافة

«خولة للفن والثقافة» تختتم ورشة عمل لفنان برازيلي عالمي

الورشة استعرضت خبرات الفنان فابيانو ميلاني (من المصدر)
1 نوفمبر 2022 02:41

دبي (وام) 

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اختتمت «خولة للفن والثقافة» فعاليات ورشة العمل الحصرية للفنان البرازيلي العالمي فابيانو ميلاني في معرض خولة آرت غاليري في حي دبي للتصميم، وذلك ضمن سعيها الدائم لاستقطاب الفنانين العالميين لدولة الإمارات، وباعتبارها المركز الثقافي والفني الأكثر نجاحاً وازدهاراً في الشرق الأوسط.
وجاءت المجموعة الأولى للورشة، التي نظمتها خولة للفن والثقافة بالتعاون مع «آرت أكاديمي» من دولة قطر، ضمن الجهود الثقافية المثمرة لخولة للفن والثقافة، وبالدعم الدائم من قبل سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي حرم سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني.
وتضمنت الورشة عرضاً لخبرات الفنان فابيانو ميلاني في الرسم الزيتي للبورتريه، مع مشاركة واسعة من الفنانين وأصحاب الموهبة وعشاق الفن، ولم تقتصر المشاركة فقط على المقيمين في الإمارات، حيث استقطبت الورشة عدداً من المشاركين والمشاركات من الدول المجاورة.
وأثنت ريان عماد حقي، مديرة خولة آرت غاليري، على القيم والأهداف التي أنشئت من أجلها خولة للفن والثقافة، وجهودها المستمرة في تنظيم فعاليات لتعليم وتثقيف المجتمع الفني والشباب والشابات في الإمارات.. مشيرة إلى أن التعاون مع «آرت أكاديمي» هو الأول في هذا المجال، حيث إن الأهداف الفنية تجمع بين المؤسستين، ولطالما استقطبت خولة للفن والثقافة فنانين عالميين من مختلف أصقاع العالم للاستفادة من خبراتهم وخاصة في مجال التعليم.
من جهتها، قالت «آرت أكاديمي» في قطر إن أهداف المؤسسة في إنشاء مساحة لمحبي الفن وتمكينهم من تطوير مهارتهم، وإبراز إبداعهم عبر التعاون مع فنانين عالميين لتنظيم ورش عمل، معربة عن شكرها لسموّ الشيخة خولة بنت أحمد السويدي على هذه الفرصة التي أتيحت للأكاديمية وللمشاركين، موجهة شكرها لفريق العمل على حسن الضيافة والمهنية في هذا المجال.

مؤسسة خولة للفن والثقافة
حي دبي للتصميم
الإمارات
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