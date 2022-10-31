«الشارقة الدولي للكتاب» 2022 يفتح أبوابه غداً لثقافات العالم

الشارقة (الاتحاد)

يحوّل معرض الشارقة الدولي للكتاب، أرض الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة إلى ملتقى تجتمع فيه حضارات وثقافات العالم على مدار 12 يوماً، إذ يستضيف في دورته الـ 41 مثقفين وأدباء وناشرين ومبدعين وفنانين ومؤثرين وأصحاب تجارب من 95 دولة حول العالم، ليفتح أمام زواره من الكبار والصغار، فرصة لقاء حملة جائزة البوكر الدولية، وكتّاب أشهر الأفلام العالمية، ونجوم الفن والسينما والشعر والمسرح، ويتيح أمامهم المجال للتنقل بين البلدان في مكان واحد، فمن إيطاليا (ضيف شرف المعرض) إلى أبرز البلدان الأوروبية، مروراً بدول شرق آسيا وإفريقيا، وصولاً إلى بلدان المنطقة العربية.

يتجاوز المعرض، الذي ينطلق غداً في مركز إكسبو الشارقة، مجال الترحال بزواره من فضاء الكتب ومنصات الناشرين، إلى مذاقات أطباق بلدان العالم، وموسيقاها، وعروضها الفنية والمسرحية، وحتى ملابسها وأزيائها، وفنونها وحرفها، حيث يستضيف 2.213 ناشراً من 95 دولة منهم 1298 دار نشر عربية و915 أجنبية، وينظم 123عرضاً فنياً، يقدمها 22 مشاركاً من 8 دول، منها 6 برامج جديدة تقام لأول مرة، إضافة إلى أكثر من 30 فعالية مخصصة لأبرز طهاة المنطقة والعالم.

ويوجه المعرض الذي يحمل هذا العام شعار (كلمة للعالم) رسالة، يقول فيها: «إن الكلمة قادرة على أن تبني مستقبلنا وتغير واقعنا، فكونوا مخلصين للكتب وحريصين على صداقتها»، حيث يعرض 1.5 مليون كتاب بمختلف لغات العالم وحول كل المعارف والعلوم والفنون.

ويشارك في فعاليات المعرض 150 من كبار الكتَّاب والمفكرين والمبدعين والفنانين العرب والأجانب من 15 دولة، يقدمون 1500 فعالية وجلسة حوارية متنوعة، منها 200 فعالية ثقافية تضم جلسات وقراءات وورش عمل، وخطابات حول تجاربهم الإبداعية في مختلف أنواع المعارف والتأليف.

وتعزيزاً لحضور أدب الطفل والتركيز على تنمية ثقافة ومهارات القراءة لدى الصغار واليافعين، ينظم المعرض 623 فعالية للأطفال، تتنوع ما بين ورش عمل ومسرحيات وعروض ترفيهية وتعليمية، تستهدف تنمية مهارات الأطفال العلمية والعملية، ويشارك في إعدادها 45 متخصصاً من 14 دولة.

القمة الوطنية للمكتبات

يشهد المعرض انطلاق الدورة الثانية من القمة الوطنية للمكتبات خلال الفترة بين 6-7 نوفمبر في مركز إكسبو الشارقة، بمشاركة 30 دولة، وفي الفترة بين 8-10 نوفمبر المقبل ينظم المعرض الدورة التاسعة من «مؤتمر الشارقة الدولي للمكتبات»، واللتين تنظمهما هيئة الشارقة للكتاب بالشراكة مع جمعية المكتبات الأميركية.

ويخصص المعرض جناحاً لعرض تجربة وإبداعات الشاعر الفلسطيني محمود درويش، من خلال «مؤسسة محمود درويش» حيث تُعرض مؤلفاته وأعماله الشعرية والنثرية، بالإضافة إلى شاشة عرض تبث فيلماً وثائقياً قصيراً عن حياته، ومقاطع من القصائد التي ألقاها بصوته.

مهرجان الإثارة

يقدم المعرض في هذه الدورة 6 برامج جديدة لأول مرة، تشمل: مهرجان الإثارة والتشويق، الذي ينظم بالتعاون مع (Thriller Festival) في نيويورك، ويستمر 3 أيام في الفترة من 8-10 نوفمبر.

ويقدم المعرض برنامج الكتّاب الإماراتيين الشباب، الذي يوفر الدعم الكامل لمبدعي الثقافة من الأجيال الناشئة، عبر منصة تتيح لهم تطوير مهاراتهم من خلال جلسات حوارية لتبادل التجارب والخبرات، ويتيح البرنامج أيضاً للشباب المشاركة في أمسيات شعرية.

ويستضيف المعرض في دورته الحالية مسرحية «شقة لندن» وهي مسرحية فكاهية من بطولة الفنان الكويتي طارق العلي، ومن إخراج موسى ارتي، ويشارك فيها عدد من الفنانين أبرزهم إلهام الفضالة والنجم الإماراتي جمعة علي.

وينظم معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته لهذا العام، ولأول مرة في تاريخه، برنامجاً ثقافياً وأدبياً يحتفي بأدب المهجر وروّاده الذين أثروا المعرفة الإنسانية وأسهموا في ربط الحضارة العربية مع العالم، ضمن منصة «كتَّاب المهجر». كما ينظم المعرض «البرنامج الثقافي الأفريقي العربي» ويتضمن 6 فعاليات ثقافية يشارك فيها 17 ضيفاً من 3 دول، تشمل مالي، والسنغال، ونيجيريا،، و«البرنامج الثقافي الفلبيني»، الذي يتضمن تنظيم فعاليات وأنشطة تبرز ثراء الثقافة الفلبينية.