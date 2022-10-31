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ثقافة

وزير الإعلام والثقافة الكويتي يثمن جهود الهيئة العربية للمسرح

جانب من اللقاء (من المصدر)
1 نوفمبر 2022 02:41

محمد عبدالسميع (الشارقة)

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استقبل معالي وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالكويت عبدالرحمن المطيري، الأمين العام للهيئة العربية للمسرح إسماعيل عبدالله، بمناسبة زيارته للكويت وحضوره فعاليات مهرجان الكويت المسرحي22، وقد أشاد معالي الوزير المطيري بجهود صاحب السمو حاكم الشارقة من أجل رفعة الثقافة العربية عموماً والمسرح العربي خصوصاً، مؤكداً على عمق العلاقات وآفاق التعاون مع الهيئة العربية للمسرح من أجل مستقبل أفضل للمسرح، مثمناً العمل الاستراتيجي والدور الذي تلعبه الهيئة العربية للمسرح في المشهد المسرحي.
بدوره قدم الأمين العام للهيئة العربية للمسرح تبريكاته لمعالي الوزير بنجاح تنظيم الدورة 22 من مهرجان الكويت المسرحي، وتناول في حديثه أوجه التعاون التي تمت بكل نجاح مع الكويت، التي كان أبرزها تنظيم الدورة الثامنة من مهرجان المسرح العربي في 2016، خاصة وأن للكويت مكانة مهمة في قلب المشهد الثقافي العربي عامة، بما مثلته كحاضرة ثقافية ومركز إشعاع تنويري، وقد لعبت الكويت دور صمام الأمان في العديد من المراحل التاريخية التي مرت بها المنطقة.
وشهد اللقاء مناقشة  سبل تطوير التعاون في برامج مستقبلية، وشدد الجانبان على أهمية هذا التعاون وفي كافة المجالات المسرحية.

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