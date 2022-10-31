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ثقافة

عرض مسرحي لـ«فهرنهايت 451» بـ«الشارقة للفنون الأدائية»

عرض مسرحي لـ«فهرنهايت 451» بـ«الشارقة للفنون الأدائية»
31 أكتوبر 2022 20:04

الشارقة (الاتحاد)

 أقامت أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية، المؤسسة التعليمية والتدريبية الرائدة عالمياً في مجال فنون الأداء، عرضاً مسرحياً لرواية «فهرنهايت 451» الديستوبية التي أبدعها الكاتب «راي برادبوري» عام 1953، وتم العرض بشكل حصري للمدعوين من العاملين والمختصين في مجال الفنون الأدائية، حيث أظهر طلاب السنة الرابعة مواهب مميزة أبهرت جميع الحاضرين.
تتناول رواية «فهرنهايت 451» صورةً خياليةً للمجتمع الأميركي، تم فيها حظر كل الكتب، ولجوء رجال الإطفاء إلى حرق أي كتب يعثرون عليها، ويشير اسم العمل إلى درجة الحرارة 451 فهرنهايت التي يحترق عندها الورق. 

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وقد أبدع طلاب السنة الرابعة، على مدار ثلاث ليالٍ، بتجسيد الأفكار الملهمة للرواية وإيصالها للجمهور وسط حضور شخصيات من الوسط الإعلامي ومتخصصين في فنون الأداء وغيرهم من طلاب الأكاديمية والنقاد، كما قدم الطلاب الموهوبون عرضهم المميز على مسرح الاستوديو في الأكاديمية، حيث أظهروا مهاراتهم ومواهبهم التي صقلوها على مدار أربع سنوات دراسية في التمثيل وإدارة المسرح والإضاءة وتصميم الصوت. 

وقد تولت «هيذر ديفيس» إخراج العرض المسرحي المميز، انطلاقاً من دورها كرئيسة برنامج الدراسات العليا في أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية.

أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية
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