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ثقافة

4 إصدارات و3 حفلات توقيع لـ «اتحاد الكُتّاب»

4 إصدارات و3 حفلات توقيع لـ «اتحاد الكُتّاب»
31 أكتوبر 2022 17:28

يصدر عن اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات أربعة كتب جديدة متنوعة، وذلك بمناسبة إطلاق الدورة 41 من معرض الشارقة الدولي للكِتَاب، حيث يصدر الديوان الشعري (اتركوا النهر نائمًا في فراشه) للشاعر الإماراتي خالد الراشد، الذي أبدع في خلق الصورة الشعرية والتّفنن في تشكيلها عبر وسائل التصوير البياني المختلفة، ويتميّز شعره بالتجديد دون الانحياز إلى أي شكل من الأشكال المألوفة في الكتابة الشعرية، يقع الديوان في 78 صفحة من القطع المتوسط.
أما المجموعة القصصية المعنونة ب (معادلة من الدرجة الأولى بمجهولين) للقاصّة الإماراتية مها علي، فهي مجموعة من القصص المختلفة تتنوع ما بين الصور الواقعية والمتخيلة، تضم المجموعة 27 قصة قصيرة تتوزع على 154 صفحة من القطع المتوسط، ويقام حفل توقيع المجموعة في السابعة من مساء يوم الجمعة 4 نوفمبر في ركن التواقيع.
كما تشمل مجموعة الإصدارات الجديدة على كتاب (شموع بعيدة عن القمر... قراءات في أعمال سردية مختارة) للأديب الإماراتي محمد حسن الحربي، وهذه القراءات الأدبيّة والثقافية محاولة جادة ليس لإعادة كتابة تلك النّصوص السردية فقط، بل هي محاولة لتلبّس الذات الكاتبة للآخر قدر الإمكان. وتتوزع هذه القراءات على 164 صفحة من القطع المتوسط، والذي يقام حفل توقيعه في السابعة من مساء السبت 5 نوفمبر في ركن التواقيع.
وتختتم باقة الإصدارات بدراسة نقدية بعنوان (شعريّة الحب والحياة، دراسة في النص الشعري الإماراتي) للكاتب والنّاقد السوري عزت عمر، حيث تناول في بحثه جوانب مهمة من مسيرة النّص الشعري الإماراتي منذ بدايات الحراك الثقافي، كما قدّم أهم النّماذج الشعرية التي ساهمت في تطوير النّص الشعري من جانب الشكل والمضمون، تقع الدراسة في 234 صفحة من القطع المتوسط، ويقام حفل توقيع الدراسة في السابعة من مساء الأحد 6 نوفمبر في ركن التواقيع.

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