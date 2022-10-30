استكشاف واقع النشر الرقمي وأسواق الكتب المسموعة

الشارقة (الاتحاد)

أكد عدد من الخبراء وصناع الكتاب في المنطقة والعالم أن النشر الرقمي وسوق الكتاب المسموع يشهدان حضوراً متزايداً بالتوازي مع كثافة الطلب على المحتوى الإلكتروني والورقي، مشيرين إلى أن ذلك يأتي بالتزامن مع سعي الناشرين لمواكبة أحدث التقنيات في عالم النشر وتوظيف التكنولوجيا الذكية في المنصات المتخصصة بإنتاج المحتوى الرقمي والمسموع في ظل تنامى جمهوره في سوق الكتاب. جاء ذلك خلال جلستين نقاشيتين في اليوم الأول من فعاليات الدورة الـ 12 من مؤتمر الناشرين بالشارقة.

وشارك في الجلسة الأولى التي حملت عنوان «النشر الرقمي في العالم العربي: كيف يتبنّى الناشرون العرب المشهد الرقمي ومن هم أبرز الفاعلين؟» كلٌ من صلاح شبارو، من موقع نيل وفرات، وعلي عبد المنعم محمد أحمد، مستشار النشر الرقمي في ليبرتي إديكوشن البريطانية، وضحى إسماعيل هلال الرفاعي، من موقع رفوف، وأدارتها إيمان حيلوز، من موقع أبجد.

مستقبل الكتب المسموعة

وجاءت الجلسة الثانية بعنوان «أسواق الكتب المسموعة الناشئة» وشارك فيها كل من أما دادسون، من غانا، وغوفند ديسي، من الهند، وبياتريس لين، من كوريا الجنوبية، وأدارها نايثان هال، من «بيت تكنولوجي».

منحة الترجمة

وشهد اليوم الافتتاحي جلسة تعريفية قدمتها مريم آل علي من هيئة الشارقة للكتاب، عرضت خلالها شرحاً حول كيفية التقديم على منحة الترجمة التي يقدمها «معرض الشارقة الدولي للكتاب» سنوياً، وتبلغ قيمتها 300 ألف دولار، تُمنح حصرياً لمن يتقدمون لها من المشاركين في مؤتمر الناشرين خلال فعاليات معرض الشارقة للكتاب.

كما شهدت فعاليات اليوم الأول لقاءات تفاعلية بين الناشرين خارج الجلسات النقاشية، أتاحت للمتخصصين مناقشة عقود بيع وشراء حقوق نشر وترجمة، وتبادل الخبرات حول أحدث تقنيات النشر والاستفادة من الآليات التكنولوجية في ابتكار أشكال جديدة لتسويق الكتاب.