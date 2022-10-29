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الجسمي يحتفي بالعلاقات الإماراتية المصرية تحت سفح الأهرامات

الجسمي يحتفي بالعلاقات الإماراتية المصرية تحت سفح الأهرامات
30 أكتوبر 2022 00:42

القاهرة (الاتحاد)

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أحيا الفنان الإماراتي حسين الجسمي تحت سفح الأهرامات في الجيزة، حفلاً غنائياً استثنائياً وسط حضور جماهيري كبير، ضمن فعاليات الاحتفال بمرور 50 عاماً على العلاقات الإماراتية المصرية تحت شعار «مصر والإمارات قلب واحد»، حيث تنقل الجسمي وسط أهازيج 7 آلاف شخص من الحضور، بين باقة من أشهر أغنياته الرائعة. استهل الجسمي حفله بأغنية «بشرة خير» الشهيرة التي تفاعل معها الحضور بشكل كبير، ثم أغنية «رمضان في مصر حاجة تانية» بطلب من الجمهور نظراً لشعبيتها الكبيرة، إلى جانب أغنياته ذائعة الصيت، مثل «بحبك وحشتيني» و«ستة الصبح» وغيرها، مؤكداً حبه للمصريين ولمصر باعتبارها بلده الثاني، وقال للجمهور: «مصر حتة من قلبي»، ليبدأ غناء أغنيته الشهيرة «حتة من قلبي».
كما طالبه الجمهور بغناء «تسلم إيدينك»، حيث أداها وسط تفاعل كبير من الحضور، ثم شارك الجميع محبته لمصر من خلال أغنية «تحيا مصر»، ليختتم الحفل بأغنيته الجماهيرية «بالبنط العريض».
حملت الحفلة الغنائية تحت سفح الأهرامات، شعارات المحبة والأخوة من جميع الجوانب، وشارك في إحيائها الفنان المصري عمرو دياب.

حسين الجسمي
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