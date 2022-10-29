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ثقافة

اختتام فعاليات مهرجان المفرق للشعر العربي

العويس والقصير في صورة جماعية مع المشاركين (من المصدر)
30 أكتوبر 2022 01:21

الشارقة (الاتحاد)

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أسدل مهرجان المفرق للشعر العربي الستار على فعاليات الدورة السابعة، التي أقيمت تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ونظمتها دائرة الثقافة في الشارقة بالتعاون مع وزارة الثقافة الأردنية في مدن ومحافظات أردنية على مدى 5 أيام، بمشاركة لافتة ومميزة من شعراء وأدباء أردنيين.
حضر حفل الختام عبدالله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، ومحمد إبراهيم القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية في الدائرة، وعاقل محمد الخوالدة مدير مديرية ثقافة محافظة إربد، والشاعر أكرم الزعبي رئيس رابطة الكتّاب الأردنيين، ومدير بيت شعر المفرق فيصل السرحان، ومثقفون ومبدعون ومحبو الكلمة.
وقال الخوالدة: «الشارقة اليوم نموذج عال من نماذج المدن الحاضنة للثقافة والفنون والداعمة للمبادرات العربية الهادفة للحفاظ على تراث الأمة وهويتها، بفضل رؤى صاحب السمو حاكم الشارقة الرامية للارتقاء بذائقة المثقف والمبدع العربي، وسعيه الدائم لدعم المبادرات الثقافية الجادة، وبيت الشعر في المفرق من تلك المبادرات، وهو يقوم بدور عظيم في إقامة توازن حقيقي في الأدب العربي، والحفاظ على القصيدة الفصيحة والارتقاء بها، كما يعتبر مظلة جامعة للشعراء وفرصة حقيقية للقاء والاستفادة من التجارب المتعددة».
تنقّل المهرجان من العاصمة عمّان إلى محافظة إربد عاصمة الثقافة العربية، ثم إلى مدينة المفرق، مزيّناً الشمال الأردني بقصائد تضيء بالبهجة والأمل والمحبة، محتفياً في الوقت نفسه بالشعراء ونتاجهم الإبداعي، وسط حضور كبير يؤكد أهمية الحدث الشعري.
أثنى الشعراء المشاركون على جهود الشارقة بوصفها حاضنة للإبداع والمبدعين، وما لمسوه من رعاية متواصلة واهتمام خاص بالشعر.

الشعر العربي
الثقافة
الشارقة
سلطان بن محمد القاسمي
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