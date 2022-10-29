«النادي الثقافي العربي» يستضيف «حروف من أجل الإنسانية»

محمد عبدالسميع (الشارقة)

نظم النادي الثقافي العربي في الشارقة، مساء أمس الأول، معرضاً بعنوان «حروف من أجل الإنسانية» للخطّاط صالح الهجر، وهو معرض لصالح أطفال التوحد، عرض فيه الهجر أزيد من عشرين لوحة من أعماله الحروفية ما بين متوسطة وكبيرة، وشارك أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة من سفراء أوتيزم كلوب هاوس بعرض منتجاتهم ولوحاتهم الفنية.

يوجه الخطّاط صالح الهجر اهتمامه للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، ويقيم معارض من أجلهم، وقد لاقت أعماله الفنية نجاحات واقتنيت على مستوى عالٍ.

في معرضه الجديد في النادي الثقافي العربي يشتغل الهجر على الحرف واللون مستفيداً من تاريخ طويل في ممارسة الخط على أصوله، وتمكن من مختلف أنواعه كالثلث والديواني والنسخ وغيرها، وذلك من خلال إمكانيات كبيرة في مزج الألوان ورهافة في اختيارها، وقد وظف ذلك كله في صناعة لوحات تمزج بين انسيابية الحرف العربي ومرونته وجمالية الألوان وعذوبتها.

في إحدى اللوحات يستخدم الهجر تقنيات خط الديواني الجلي، كخاصية التشكيل وميلان السطر من أجل صناعة لوحة بحرف الديواني الجلي عبر خطوط على شكل أسطر مائلة ومتتابعة على طول منتصف اللوحة بخلفية باللون الأزرق الذي يتدرج من غامق في الأسفل إلى أزرق فاتح في الوسط إلى أزرق سماوي في الأعلى، وتتدرج الأحرف مع ذلك بنفس الطريقة، حتى نصل إلى النهايات العليا للكتابة حيث ينبثق نور من خلال ذلك التواشج بين الحرف واللون مشكلاً نوراً جميلاً يعطي للوحة دلالة الصفاء والفرح.

وفي لوحة أخرى اعتمد خواص التركيب والمرونة في خط الثلث، فاعتمد على حرف الثلث بخلفية من اللون الأصفر، وقسم اللوحة إلى خمسة أقسام.

وعلى هامش المعرض تم تكريم كوكبة من أهل الفن والثقافة بلقب سفير الفن من أجل الإنسانية، كما تم تكريم كل من والدة الطفل سلطان الكعبي سفير أوتيزم كلوب هاوس السيدة لينا طبارة، ووالدة الطفلة ريتال النجا سفيرة أوتيزم كلوب هاوس، الدكتورة هداية النجار.