402 مشارك في «الظفرة لصيد الكنعد»

الظفرة (وام)

سجلت بطولة الظفرة الكبرى لصيد الكنعد للرجال والنساء، التي انطلقت أمس بالتزامن مع مهرجان سباق دلما التاريخي الخامس، 402 مشارك من المواطنين والمقيمين والزوار، منهم 372 مشاركاً في فئة الرجال، و30 مشاركة بفئة النساء.قال عبيد خلفان المزروعي، مدير إدارة التخطيط والمشاريع في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، إن البطولة شهدت إقبالاً كبيراً وهي تستهدف الحفاظ على البيئة والسلامة البحرية من الصيد الجائر، وتسليط الضوء على حياة أهل البحر قديماً في الإمارات، إضافة إلى التعريف بسواحل وجزر منطقة الظفرة، وتهيئة فرصة الصيد أمام كافة فئات المجتمع، وتشجيع المشاركة في الحدث السنوي الذي يترقبه عشاق الصيد. وأوضح المزروعي، أن الجوائز المخصصة للبطولة تصل قيمتها إلى 510 آلاف درهم، موزعة على 30 جائزة منها 15 لفئة الرجال، و15 لفئة النساء، بهدف تعزيز روح التنافس بين المتسابقين، والتشجيع على ممارسة هواية صيد السمك التقليدي باعتبارها إرثاً عريقاً عرفه أبناء الإمارات جيلاً بعد جيل.

