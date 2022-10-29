سحر التراث الغنائي العربي في "العويس الثقافية"

دبي (الاتحاد)

على امتداد ساعتين قدمت فرقة "سكون" أعذب الأغنيات العربية الساحرة في مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، حيث غص مسرح العويس بالمئات من مختلف الأعمار الذين توافدوا لمتابعة الحفل الموسيقي "رحلة مع نغم الأمس".

تتكون فرقة سكون من تخت شرقي لديه مخزون متنوع من المقطوعات العربية الكلاسيكية، حيث عزف أعضاء الفرقة على آلات وترية ونفخية بمرافقة الطبلة أجمل الأغنيات على مقامات متعددة من التراث الموسيقي العربي من مصر والشام والعراق والخليج، وتضمن برنامج الحفل وصلة موشحات: مر التجني، أفديه ظبيا، يا ناس أنا، يا ماريّا، ووصلة للفنانة وردة على عيني، شعوري ناحيتك، أوقاتي بتحلو.

واعتزلت الغرام لماجدة الرومي، وعلى الله تعود لوديع الصافي، ومستنياك لعزيزة جلال، وأنا قلبي دليلي لليلى مراد، وعشقت روحك لمحمد عبد الوهاب والأماكن لمحمد عبده وقالوا ترى لعبادي الجوهر، وعيون القلب لنجاة الصغيرة، ومرني لعبد الكريم عبد القادر، واسأل روحك لأم كلثوم، ووصلة قدود حلبية على مقام الصبا من التراث.

ولأول مرة تقدم الفرقة حفلاً كبيراً على مسرح عريق كمسرح مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، الذي احتضن أكبر الفرق الموسيقية العربية والعالمية طيلة ربع قرن، وكانت فرقة سكون قد تشكلت ملامحها تحت سقف الجامعة الأميركية في الشارقة وامتد نشاطها لبعض المسارح، حيث جمهور واسع يتابعها بحب وشغف.

وفي ختام الحفل قدمت الدكتورة فاطمة الصايغ، عضو مجلس أمناء مؤسسة العويس الثقافية، درعاً تذكارية للفرقة وشكرتهم على جهودهم للحفاظ على التراث الموسيقي الأصيل عبر الاحتفاء بالنغم الخالد الذي يعيش في وجدان الناس.